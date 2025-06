es el plato de recreo de la inteligencia'

Alma Cero, quien forma parte del elenco, habló con El Siglo de Torreón de este proyecto que produce Rosa María Noguerón (La Casa de los Famosos) y expresó que la comedia alivia las penas de todos.

"Nosotros los mexicanos somos muy resilientes y tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos, eso es algo muy de nosotros y es maravilloso.

"Siempre he pensado que el humor es el plato de recreo de la inteligencia y eso se ve plasmado en El príncipe del barrio", dijo vía telefónica.

En ese sentido, Alma reveló que hacer comedia es mucho más complicado que ejercer el drama en cualquier producción artística.

"Seamos serios, cuando se hace drama y no le crees al actor, uno dice, 'es un actor malo', pero si tú ves una comedia y el actor no te causa gracia, hasta lo quieres matar. Estoy agradecida de que la comedia me haya elegido porque nunca es el revés", comentó.

Además de El príncipe de barrio, la entrevistada reveló que otros programas o humoristas la divierten a ella.

"Me encanta el trabajo de Adam Sandler y les recomiendo la serie de comedia de situación, Un hombre infiltrado, cuya trama es genial, porque hace reír desde la verdad", manifestó.

Alma Cero reflexionó al compartir que detrás de un personaje del género de comedia hay un ser humano que sufre, llora, tiene cambios emocionales u hormonales, pero como bien dicen por ahí, 'El show debe continuar'".

"Por más que te dediques a la comedia, en ocasiones uno no está bien, pero hay que sonreír y complacer al público. Hace poco hablé con mi productora (Noguerón) como una hora y me dijo, 'ser actriz es tu don', y sus palabras me ayudaron porque estaba en un mal momento, además de que puedo presumir de tener una pareja que me apoya en todo".

Y hablando de Rosa María, Alma Cero descartó que vaya a formar parte de la siguiente temporada de La casa de los famosos.

"Eso sí que me daría miedo, así que mejor prefiero ver en mi casita la nueva temporada con los integrantes que vayan a estar".

Por otro lado, la artista comentó que la tercera entrega de El príncipe del barrio cuenta con todo lo necesario para seguir complaciendo a los fans del proyecto.

"Estoy muy emocionada de ser parte de este programa que para mí es un regalo de vida y lo mejor es que nació de la pluma de Ariel Miramontes en teatro. No quepo de alegría al ver los comentarios de las personas tan positivos luego del estreno".

Recalcó que Ariel, quien obviamente vuelve a encarnar a "Albertano", lo considera su hermano, tal y como ocurrió en la ficción cuando estaban en María de todos los ángeles.

"Llevamos de conocernos desde que Ariel tenía 20 años y yo 15. Nos conocimos tomando clases de jazz. Nos tenemos mucho cariño, así que en 2006, cuando realizamos María de todos los ángeles y nos volvimos hermanos en su trama, ese lazo traspasó la pantalla", dijo contenta.

En El príncipe del barrio, Alma Cero encarna a "La Jarocha", quien ha evolucionado en cada temporada.

"Ella anda más recatada y tendrá un pretendiente que parece que la hará sufrir, así que ahí les encargo que estén al pendiente de todo lo que va ocurriendo en los nuevos capítulos"