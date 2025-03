Argumento insostenible

La entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, el 27 de febrero, no supone el regreso a la política de combatir fuego con más fuego aplicada por Felipe Calderón y seguida a pie juntillas por Enrique Peña Nieto. Ello implicaría la renuncia de la 4T a uno de sus compromisos fundamentales como es reducir la violencia a partir de sus causas: pobreza y desigualdad social. Además, abriría la puerta para que los grupos de presión chantajearan al Gobierno como lo hicieron con los últimos presidentes del PRI y el PAN, no solo en asuntos de seguridad, sino también en temas políticos y económicos.

Antes del anuncio de la Casa Blanca en el sentido de que el castigo arancelario del 25% a las exportaciones mexicanas se pospondría al 2 de abril para los productos del T-MEC, la presidenta había refutado las supuestas causas que lo originaron. Con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Claudia Sheinbaum (CS) informó que el decomiso de fentanilo en Estados Unidos bajó casi a la mitad entre octubre y enero. Por tanto, el argumento de que «en México los carteles dominan el territorio e incluso hay colusión con el Gobierno» no se sostiene, apuntó.

La presidenta defendió una vez más el proyecto de seguridad de la 4T y la estrategia contra la delincuencia organizada. Los abrazos son para los jóvenes (¿contraste con la desaparición de normalistas de Ayotzinapa en el Gobierno de Peña Nieto?), subrayó, no para los delincuentes. Quien lo piense así «está muy mal», apuntó. Con respecto a los capos trasladados a Estados Unidos, dijo que 17 de ellos 29 fueron detenidos en el sexenio de AMLO; entre ellos, Rafael Caro Quintero. El líder original del cartel de Guadalajara, quien tramó el asesinato del agente antinarcóticos, Enrique Camarena, fue liberado el 9 de agosto de 2013 (segundo año de la administración de Peña Nieto) mediante un amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco.

La decisión enfureció al Departamento de Justicia, cuyo pedido para extraditar a Caro fue ignorado por el sistema de justicia. La DEA ofreció 20 millones de dólares a quien facilitara información para su arresto, y el FBI lo incluyó en la lista de las 10 personas más buscadas. El capo (hoy de 72 años) fue recapturado el 15 de julio de 2022, en Choix, Sinaloa, en un operativo de la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República. «El manotazo (de López Obrador) disipa de inmediato las sospechas de que había decidido no actuar en contra de los grandes capos del narcotráfico, y menos aún en contra de los carteles ligados al Pacífico. (...) Detener a Caro manda una contundente señal de quién manda. (...) AMLO no necesita decirlo, pero será beneficiario de un hecho evidente: él pudo lo que Enrique Peña Nieto no: recapturar a Caro Quintero», escribió entonces el periodista Salvador Camarena (El País, 16.07.22).

En el grupo entregado a Estados Unidos figuran criminales de alto perfil: Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño, líderes de los Zetas. El primero, detenido el 15 julio de 2013 en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y el segundo, el 2 de marzo de 2015 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Vicente Carrillo Fuentes (hermano del exjefe del cartel de Juárez, Vicente Carrillo) fue capturado el 9 de octubre de 2014 en Torreón. Los Treviño y los Carrillo tuvieron influencia en el norte de Coahuila y en la Comarca Lagunera. Los casos más espeluznantes imputados a los Zetas son las masacres de Allende y el penal de Piedras Negras.