Arde jacal en la colonia Las Julietas; deja daños materiales y afectación a línea de CFE

La noche del sábado, un incendio consumió un jacal ubicado en la colonia Las Julietas de Torreón, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y daños a infraestructura eléctrica.

El siniestro se registró alrededor de las 23:00 horas, en la avenida Gómez Palacio esquina con calle Guaymas, número 320.

Al arribar al lugar, elementos del Cuerpo de Bomberos encontraron la construcción en llamas, donde se quemaban principalmente madera y llantas.

Las labores de sofocación las realizaron los bomberos con líneas de una y media pulgada, utilizando las máquinas de ataque rápido número 09 y 35, apoyados por el camión cisterna número 04, de la estación Mieleras.

Durante la emergencia, se registró el daño a una línea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que las autoridades acordonaron el área para prevenir riesgos y emitieron el reporte correspondiente.

En el lugar no se encontraba el propietario, identificado por vecinos como Alejandro, y se desconocen las causas que originaron el incendio.

Al sitio acudió personal de la unidad de Protección Civil y Bomberos, paramédicos de Cruz Roja y personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De la emergencia no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas, pero si graves daños materiales.

Toda vez que los bomberos declararon el área como fuera de peligro regresaron a las bases correspondientes.