Incendios

Arde jacal en la colonia Las Julietas; deja daños materiales y afectación a línea de CFE

EL SIGLO DE TORREÓN

La noche del sábado, un incendio consumió un jacal ubicado en la colonia Las Julietas de Torreón, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y daños a infraestructura eléctrica.

El siniestro se registró alrededor de las 23:00 horas, en la avenida Gómez Palacio esquina con calle Guaymas, número 320.

Al arribar al lugar, elementos del Cuerpo de Bomberos encontraron la construcción en llamas, donde se quemaban principalmente madera y llantas.

Las labores de sofocación las realizaron los bomberos con líneas de una y media pulgada, utilizando las máquinas de ataque rápido número 09 y 35, apoyados por el camión cisterna número 04, de la estación Mieleras.

Durante la emergencia, se registró el daño a una línea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que las autoridades acordonaron el área para prevenir riesgos y emitieron el reporte correspondiente.


En el lugar no se encontraba el propietario, identificado por vecinos como Alejandro, y se desconocen las causas que originaron el incendio.


Al sitio acudió personal de la unidad de Protección Civil y Bomberos, paramédicos de Cruz Roja y personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.


De la emergencia no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas, pero si graves daños materiales.


Escrito en: Incendio Jacal Las Julietas Torreón

               


