Apoyo y críticas tras el amparo por parte de panistas ante la “Ley Espía”

ISABEL AMPUDIA

Luego de que este miércoles la dirigente estatal de Acción Nacional, Elisa Maldonado, acompañada por el diputado Gerardo Aguado Gómez y simpatizantes presentara un amparo en el Poder Judicial en Saltillo ante la denominada “Ley Espía”, el también legislador, Felipe Eduardo Gonzalez Miranda, comentó al respecto que por su parte, ha sido de los más críticos, y no solo en esta ley.

Añadió el legislador priista, que también en muchas otras, que poco a poco, este gobierno comunista - socialista ha venido destruyendo el país.

“Hoy lo vemos claramente con un tren descarrilado que evidentemente es como nos tienen al país, en un país sin rumbo, descarrilado, con un deterioro económico y sin crecimiento, con inflación con cero crecimiento con más deuda a como la recibieron, casi el doble de la deuda pública que tomaron”, señaló.

Dijo que estas reformas que sigue impulsando Morena, no son otra cosa más que ser un gobierno opresor, que no le gustan los contrapesos.

“Así han ido destruyendo todo como lo dije del Poder Judicial, como lo digo fuerte y claro, del que quieren reformar el INE en la Ley Electoral, ahora con la Ley Espía vamos nosotros a señalarlos en nuestra condición y en nuestra postura de ser firmes, y que no se nos olvide a la gente, el país que nos costó tantos años construir, el país de instituciones, de equilibrios, de contrapesos que a Morena no le gusta, y que bueno, nosotros vamos a seguir señalando qué es lo que se necesita un país democrático tener”, puntualizó.


Por su parte, el diputado por Morena, Alberto Hurtado Vera, criticó el actuar del legislador Aguado Gómez, pues según mencionó, que no se le ve seriedad.


“Que se ampare, que haga lo que tenga que hacer, la realidad es que a mí lo particular, yo creo que si se amparo o no se ampara, nos tiene sin cuidado, es un triste vocero del gobierno del Estado, es en lo que él se ha reducido, de ser un panista que venía luchando por la democracia, terminó siendo un triste vocero del gobierno del Estado”, sostuvo.


Aseveró que todo lo que haga, tiene que ser con elementos, con fundamentos, y que la autoridad correspondiente le conteste como le tenga que contestar, entendiendo que no es ninguna Ley Espía.


En ese sentido, dijo que al final del día, lo que se está buscando es que haya mayor certeza en los temas de seguridad, y no se va a mover nada sin una orden judicial, que es lo que el diputado Aguado Gómez no quiere entender.


“Olvidó su bancada, dicen que es el coordinador de la bancada del PAN, y pues no coordina, los otros diputados andan trabajando por su cuenta, lo veo más preocupado por asistir a eventos del priismo, en lugar de preocuparse por su bancada, entonces realmente si yo fuera el diputado Aguado, estaría viendo como no pierdo el registro en las próximas elecciones, porque ya el PAN va a dejar de existir en el estadio Coahuila”, expresó.


Resaltó que él se preocuparía más por una estrategia integral de cómo recuperar a los buenos panistas, pero ellos andan viendo cómo le hacen la barba al estado para buscar sus propios beneficios, por lo que al menos para él, el PAN en Coahuila ya no tiene seriedad pero, insistió, cada quien tiene todo su derecho en presentar la papelería que quiera, fundamentarlo, y la autoridad tendrá que contestar.


“Él lo verá como algo rentable políticamente, porque él solamente está buscando reflectores, lo ven los medios de Saltillo, en los de Torreón, de repente le pasan unas charolitas de huevo de Mejora y las reparte porque ni un peso le mete de su bolsa, abraza ahí a los ejidatarios y les lleva agua que que le consiguen ahí los del estado, total, él puede hacer lo que quiera”, indicó.


Finalmente, reiteró que es un partido que ya no va a existir en Coahuila, por lo que hizo un llamado a los buenos panistas y comentó que de este lado (en Morena), tienen la puerta con personas que si quieren trabajar y quieren ver bien a Coahuila.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Coahuila Ley Espía

               


