Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe Piedras Negras seguridad pública

Piedras Negras

Aplicarán DAP a solo 7 mil 500 usuarios de la CFE, de las 82 mil cuentas existentes: alcalde de Piedras Negras

Aplicarán DAP a solo 7 mil 500 usuarios de la CFE, de las 82 mil cuentas existentes: alcalde de Piedras Negras

Aplicarán DAP a solo 7 mil 500 usuarios de la CFE, de las 82 mil cuentas existentes: alcalde de Piedras Negras

RENÉ ARELLANO

Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, detalló que el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que se aplicará a solo siete mil 500 de las 82 mil cuentas que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues no se cobrará a los usuarios domésticos y el citado derecho se aplicará al sector comercial e industrial.

El servidor público consideró que no debe haber polémica por la aprobación del cobro del mencionado derecho, argumentando que desde 1999 se contempla en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila; aunque reconoció no se estaba cobrando.

Refirió que los derechos de prestación de servicios públicos del municipio son: agua potable y alcantarillado, rastro, alumbrado público, mercado, seguridad pública, panteones, tránsito y vialidad, entre otros.

"Hoy en día se aplica en ciudad Acuña, Monclova, Torreón, municipios más o menos del tamaño de nuestro municipio. Cabe recalcar que este derecho de alumbrado público se le cobra al 100 por ciento de los ciudadanos; en este caso es únicamente para la industria y para el comercio", fue lo que puntualizó el presidente municipal de Piedras Negras.



Rodríguez González señaló que en Piedras Negras se tienen 82 mil cuentas y, de ellas, las que entran en comercial e industrial, alta y media tensión son siete mil 500; por lo que pidió no hacer polémica donde no la ha. Conforme a los datos referidos por el servidor público, las cuentas a las que se aplicará el DAP, representan el 9.1 por ciento de los 82 mil usuarios de la CFE.


El funcionario municipal reconoció que se trata de un tema de recaudación, señalando que Acuña recauda más que Piedras Negras porque ha hecho una mejor labor de recaudación y porque están cobrando lo que deben recaudar.




"Osea, los municipios vivimos de este tipo de recaudación; tenemos que aplicarlo porque de esto vivimos, del cobro de derechos e impuestos. No estamos agregando ningún impuesto, en la 4T no agregamos impuestos ni invitamos; aplicamos únicamente lo que es, entonces tenemos que hacer una mejor labor de recaudación con lo que toca", indicó la autoridad municipal.




Reiteró que desde 1999 está en la ley que el Congreso del Estado de Coahuila autorizó aplicar o cobrar el Derecho de Alumbrado Público, pero que no se estaba cobrando; y repitió que no le están clavando la uña a la tarifa doméstica, cuando se tiene el derecho de hacerlo. Aseguró que la gente verá el beneficio el año que entra, señalando que el DAP se aplicará desde el próximo mes de enero de 2026.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Piedras Negras

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Aplicarán DAP a solo 7 mil 500 usuarios de la CFE, de las 82 mil cuentas existentes: alcalde de Piedras Negras


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409971

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx