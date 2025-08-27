Aplicar DAP al sector comercial e industrial, el costo lo terminará pagando la ciudadanía: Síndico de Minoría

Guillermo Arturo Sánchez García, empresario y síndico de minoría en el Cabildo de Piedras Negras, cuestionó el objetivo del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) al sector comercial e industrial de Piedras Negras, pues significará un incremento de hasta el 2.5 por ciento del consumo de energía eléctrica para los negocios.

Además de establecer que finalmente dicho cobro al sector comercial e industrial se verá reflejado en los costos y afectarán directamente al consumidor o, en este caso, en la población en general; y aseguró que lo que se tiene que hacer es mesurar el gasto público.

Puntualizó que, si no se tiene el suficiente dinero, entonces se debe gastar en cosas prioritarias o gastar menos. También cuestionó por qué solo se cobrará al comercio, pues el alumbrado público es un servicio para todos, no exclusivo de quienes pagarán el DAP.

"Y aunque le vayas a cobrar a los comercios, el comercio no es nada tonto. El comercio va a pasar el costo, es un gasto y se lo va a pasar adelante al consumidor. Al final de cuentas, todos, compañeros, vamos a terminar pagando ese cobro que se pretende hacer. Eso no es correcto", indicó el síndico de minoría.

Sánchez García manifestó que no se le hace correcto que estén atacando al comercio, porque, al final de cuentas, los comerciantes son los que dan empleos, son los que pagan impuestos, son los que sostienen todas las finanzas públicas.

Puntualizó que no se mantiene solo un gobierno; el gobierno recibe ingresos únicamente de la Iniciativa Privada, no existe otra forma de ingreso para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, y no solamente en México.