Apertura 2025: Horarios y transmisiones de la jornada 7 | Liga MX

La actividad de la Liga MX se reanuda este viernes con el comienzo de la jornada 7 del torneo Apertura 2025, en un fin de semana con partidos atractivos donde destaca el choque entre dos equipos grandes del futbol mexicano como Chivas y Cruz Azul en el estadio Akron.

Se acerca la mitad del torneo y los equipos van tomando lugares en la tabla de posiciones que los van perfilando como favoritos o candidatos y quienes quieren sumarse a esa lista de protagonistas.

Por el otro lado, hay quienes empiezan a quedar atrás y sus ilusiones de clasificar parecen alejarse.

Los cuatro grandes del futbol mexicano tendrán compromisos complicados este fin de semana y a continuación, te presentamos los detalles para que sepas los días, a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

Horarios y transmisión para la jornada 7 del Apertura 2025


Viernes 29 de agosto


Juárez vs. Mazatlán


    

  • Hora: 19:00 horas
    • 

  • Transmisión: Tubi
    • 



Atlético de San Luis vs. Toluca


    

  • Hora: 19:00 horas
    • 

  • Transmisión: ESPN
    • 



Puebla vs. Monterrey


    

  • Hora: 21:00 horas
    • 

  • Transmisión: TV Azteca
    • 



Sábado 30 de agosto


León vs. Querétaro


    

  • Hora: 17:00 horas
    • 

  • Transmisión: Tubi
    • 



Santos vs. Tigres


    

  • Hora: 19:00 horas
    • 

  • Transmisión: Canal 5 y TUDN
    • 



Chivas vs. Cruz Azul


    

  • Hora: 19:00 horas
    • 

  • Transmisión: Amazon Prime
    • 



América vs. Pachuca


    

  • Hora: 21:00 horas
    • 

  • Transmisión: Canal 5 y TUDN
    • 



Domingo 31 de agosto


Pumas vs. Atlas


    

  • Hora: 17:00 horas
    • 

  • Transmisión: Canal 5 y TUDN
    • 



Tijuana vs. Necaxa


    

  • Hora: 21:00 horas
    • 

  • Transmisión: Caliente TV
    • 



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx