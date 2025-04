Anuncia IMSS festejos por el Día del Niño en Unidades de Medicina Familiar de Torreón

Con motivo de la celebración del Día de la Niña y el Niño, algunas unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila promoverán acciones preventivas dirigidas a las y los menores con Ferias de la Salud en las que se ofrecerá aplicación de vacunas, atenciones de salud bucal, nutrición, entre otras, acompañadas de juegos, dinámicas y regalos.

En Torreón, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) con Atención Médica Continua No. 93 ubicada en el ejido La Joya realizará el miércoles 30 de abril la Feria de la Salud a partir de las 9 de la mañana. Las actividades que se tienen programadas son revisión de la cartilla nacional de salud, vacunación, salud bucal, nutrición y entrega de regalos, entre otras. El mismo 30 de abril, se hará lo propio en la UMF No. 66 de la colonia Las Carolinas pero a partir de las 12 del día. Mientras que en la UMF No.80, la actividad se llevará a cabo el viernes 2 de mayo, a partir de las 11 de la mañana y además de las acciones preventivas de salud, habrá pinta caritas, refrigerio saludable, regalos y juegos para los más pequeños del hogar.

La institución de salud, informó también que en lo que respecta a la región Sureste, la UMF No. 88 de Ramos Arizpe, llevará al cabo la quinta edición de su ya tradicional festejo este viernes 25 de abril a partir de las 9 de la mañana en el estacionamiento de la clínica; mientras que en la UMF No. 82 de Saltillo, se realizará el lunes 28 también en la explanada. La UMF No. 73, hará lo propio el miércoles 30.

Especialistas del IMSS en Coahuila exhortan a los padres de familia a acercar a sus hijas e hijos en su clínica correspondiente, para que sean beneficiados con las acciones preventivas y de igual forma, disfruten de las actividades que se estarán ofreciendo para su diversión y entretenimiento.