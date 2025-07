Antonio Attolini presenta denuncia de juicio político contra el alcalde de Torreón

En la última sesión ordinaria del Congreso del Estado de Coahuila, el diputado Antonio Attolini Murra presentó formalmente una solicitud de juicio político en contra del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

Durante su intervención, Attolini Murra detalló una serie de acusaciones, argumentando que su acción es un llamado a la definición política de los legisladores frente a lo que describió como "excesos, omisiones y corruptelas" en la administración municipal.

Durante su participación en tribuna, Attolini aseguró que fue víctima de una emboscada orquestada por el Secretario del Ayuntamiento, Pepe Gánem, y el director de Tránsito y Vialidad, Luis Morales, con el fin de desacreditarlo públicamente.

“Esta campaña en mi contra es una represalia. Lo es porque no han podido desmentirme. No han podido refutar ni una sola de las denuncias que he hecho contra este gobierno municipal, el peor en la historia de Torreón”, declaró.

Relató que fue interceptado de manera irregular durante un retén vehicular mientras se encontraba acompañado de su prometida, y que todo el operativo fue grabado con la intención de difundir imágenes manipuladas que afectaran su reputación.

“La provocación es evidente”, afirmó, al referirse al video difundido en redes sociales donde se le intenta mostrar como ebrio y agresivo, lo cual –según él– no corresponde con lo ocurrido. Denunció además que la detención fue arbitraria, sin presencia de observadores de derechos humanos ni personal médico, y que incluso su abogada fue impedida de acompañarlo al llegar al depósito vehicular.

“No fue una falta administrativa. Fue una emboscada. No me detuvieron por conducir mal o por estar ebrio. Me venían siguiendo, me perfilaron políticamente y montaron una escena para hacerme parecer violento y prepotente. Pero no soy como ellos: no soy agresivo, ni borracho, ni corrupto, ni proveedor del Ayuntamiento. Soy un diputado que cumple con su deber”, sostuvo.