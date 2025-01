Antonio Attolini exige transparencia y rendición de cuentas ante señalamientos contra el Secretario del Ayuntamiento de Torreón

El diputado local por Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra, denunció públicamente a José Elías Ganem Guerrero, Secretario del Ayuntamiento de Torreón, como “el García Luna de Román Alberto Cepeda”, tras cumplirse los 10 días que fijó como plazo para que el funcionario presentara su renuncia.

“Toda la corrupción que rodea a Pepe Ganem es pública y conocida por todos en Torreón, pero pareciera que la única persona que no lo sabe es el alcalde. Si no lo conoce, es dolorosamente ingenuo; si sí está consciente, es flagrantemente cómplice”, afirmó Attolini. Es por eso que el mote que el legislador le ha puesto a Pepe Ganem hace alusión a la relación entre García Luna, hoy preso en Estados Unidos por delincuencia organizada y Felipe Calderón, quien niega haber conocido nada del antecedente de este personaje. “Es una advertencia a tiempo”, sentenció el lagunero.

A continuación, se detallan los principales señalamientos contra Ganem, que el diputado considera suficientes para exigir su inmediata salida del cargo y convocar al pueblo de Torreón a juzgar la dignidad de su encargo.

5 Señalamientos Graves Contra Pepe Ganem

1. Falsedad en su formación académica

La Universidad Autónoma de La Laguna no ha mostrado título alguno que acredite la formación profesional de José Elías Ganem. El documento que circula a nombre de la Universidad sólo comunica el número de matrícula del estudiante Ganem así como decir algo que no queda claro por qué: que la cédula profesional esté en trámite no hace sentido si el título es posterior a 2018 dado que la obtención de la misma ahora puede ser de manera electrónica y casi inmediata.

Además, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública confirmó que no existe registro de su cédula profesional y que ya se iniciaron las pesquisas correspondientes para asegurar que no se esté haciendo trampa en este asunto.

¿Cómo puede ser Secretario del Ayuntamiento alguien que no acredite su formación académica ante la ley después de públicamente decir que era abogado de profesión?

2. Conflicto de interés familiar

Ganem es Secretario del Ayuntamiento, y su esposa, Martha Esther Rodríguez Romero, es Presidenta del Tribunal de Justicia Municipal.

Esta relación compromete la imparcialidad en la aplicación de sanciones y en la resolución de recursos de inconformidad presentados por ciudadanos contra el Ayuntamiento.

¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en un sistema de justicia municipal cuando quienes lo operan tienen intereses personales y familiares entrelazados?

3. Escoltas armados sin permisos claros

Su actual escolta, José Feliciano Hernández Hinojo, alias “El Olimpo”, porta un arma de fuego.

No se sabe si tiene permiso colectivo vigente para portar esa arma.

Además, ciudadanos han denunciado que “El Olimpo” los ha amenazado, intimidado, hostigado y golpeado por órdenes de Pepe Ganem.

¿Cómo puede un funcionario público tener a su disposición a personas armadas que actúan como agresores contra los ciudadanos?

4. Denuncia por amenazas y “levantones”

Existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Durango (CDI/FGE/R2/LRD/06432/22) de 2022 en la que se acusa a Pepe Ganem de:

​•​Amenazar a un ciudadano para exigir el pago de un supuesto robo que nunca ocurrió.

​•​Ser responsable del “levantón” de un operador de grúas, quien fue retenido en una bodega que Ganem arrendó a nombre del municipio cuando era Director de Prevención del Delito en 2015 y que después se ostentó ser dueño de la misma.

¿Cómo puede un Secretario del Ayuntamiento estar vinculado a denuncias de amenazas y secuestro?

5. Trampa en el Maratón Lala 2023

Pepe Ganem y su esposa hicieron trampa en el Maratón Lala 2023, simulando haber corrido los 42 kilómetros cuando en realidad completaron menos de 10 kilómetros.

Esto fue expuesto por la página “Caza Tramposos” en facebook, que documentó el engaño.

¿Qué puede esperarse de un funcionario que incluso en un evento deportivo simula y engaña?

“El pueblo de Torreón merece servidores públicos honestos”

“La permanencia de Pepe Ganem como Secretario del Ayuntamiento es una afrenta para la dignidad de los torreonenses. Un funcionario con antecedentes de corrupción, amenazas y engaños no puede seguir siendo la mano derecha del alcalde Román Cepeda”, subrayó Attolini.

El diputado concluyó haciendo un llamado al pueblo de Torreón para que exija transparencia, rendición de cuentas y la destitución inmediata de Ganem:

​“No podemos seguir tolerando que las instituciones públicas sean ocupadas por personajes indignos, que utilizan el poder para sus propios intereses y que además son protegidos por quienes deberían velar por el bienestar de la ciudadanía. El pueblo de Torreón tiene la última palabra”, puntualizó.