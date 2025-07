Ante desabasto, Durango espera que este mes llegue vacuna BCG para recién nacidos

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) espera que el Gobierno federal regularice este mismo mes el abasto nacional de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin), que protege contra la tuberculosis y que se aplica principalmente a recién nacidos, vía intradérmica en la zona superior del brazo, dejando una cicatriz.

Luis Fernando Olvera Martínez, jefe de coordinación estatal de las Jurisdicciones Sanitarias en la entidad dijo que los biológicos que anteriormente les habían enviado tenían una caducidad del 30 de junio de 2025 por lo que en estos casos, se hace una carta de canje para que una vez que haya disponibilidad se reemplacen las vacunas que no se aplicaron por exceder la fecha límite de aplicación. “Quedaron que en este mes llegaba la vacuna como tal, entendamos que relativamente, a partir del primero de julio es cuando tenemos el desabasto, entonces, tenemos estos días para que a nivel federal nos puedan mandar la vacuna y poder otorgar la vacunación en tiempo y forma a los recién nacidos”, indicó. El funcionario dijo desconocer el número de vacunas que recibirán pues todo depende de la distribución que haga la Secretaría de Salud federal.

En recientes días, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de La Laguna de Coahuila confirmó a El Siglo de Torreón el desabasto de la vacuna BCG. Elia Rodríguez Aguirre, coordinadora del Programa de Vacunación, dijo que la falta de este biológico no era exclusiva de esta oficina jurisdiccional, sino que se trataba de un tema de desabasto a nivel nacional, por lo que no hay una fecha para reanudar la aplicación de esta vacuna que puede administrarse hasta los 14 años de edad.

Mensualmente, la Jurisdicción Sanitaria No. 6, que tiene influencia en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, aplica alrededor de 480 vacunas BCG en 18 centros de salud rurales y urbanos, así como en 2 Hospitales Generales e Integrales y 2 caravanas de salud.

Tanto en Coahuila como en Durango, las autoridades de salud aseguran que excepto la BCG, el resto de las vacunas que forman parte del Esquema Nacional de Vacunación sí están disponibles y se aplican de forma gratuita, como por ejemplo la Triple Viral (SRP) y Doble Viral (SR), que protegen contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

La Secretaría de Salud federal, explica que la vacunación es considerada como una práctica positiva y eficaz para la prevención de enfermedades y un elemento clave dentro de la medicina preventiva, la cual, incluye además, el autocuidado, el estilo de vida, el control de enfermedades crónicas y las condiciones sociales y económicas de cada persona.