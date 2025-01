Animales sufren de maltrato e injusticias en La Laguna

En los últimos años, se han dado varios casos de maltrato animal en la Comarca Lagunera.

Ayer, salió a relucir un caso de crueldad animal que estremeció a la comunidad del ejido Coyote en Matamoros; una perrita fue quemada viva, solo sus cachorros fueron salvados de entre las llamas.

La perrita se encontraba con su camada, que unas tres semanas atrás había tenido, cuando sin más, un hombre, según algunos testigos, la echó junto con sus cachorros a las llamas. Una persona que pasaba por el lugar, logró rescatar a los pequeños, pero no pudo hacer lo mismo con la madre.

Se presentó un caso de maltrato animal en Matamoros

Este caso es tan solo uno de los muchos que se han dado en La Laguna, aunque como es sabido, la indiferencia hacia los animales no es algo que solo ocurra aquí, pasa en todos lados.

Justo este lunes, trascendió que dos chicas “tiraron” a una perrita en el exterior de un centro comercial de la colonia Las Etnias en la Calzada J. Agustín esquina con los Grandes Pintores.

Ha trascendido que las dos mujeres llegaron en un auto, bajaron a la lomito y la dejaron, para luego huir del lugar. Este tipo de actos se han vuelto el pan de cada día.

Perritos sufren de maltrato animal en La Laguna

Con la piel prácticamente arrancada y agonizando, fue como médicos del Hospital Veterinario Municipal, rescataron a una perrita de cuatro a cinco años de edad, en medio de la calle frente al Museo del Algodón, en el sector poniente de Torreón, en agosto del año pasado.

Pese a que muchas personas, la ayudaron, la perrita, llamada Milly no resistió y murió. Tras su deceso se hizo una marcha a la que acudieron cientos de laguneros, pidiendo respeto a los animales.

A un perrito llamado Muñeco le quemaron la casa que le habían donado vecinos de un sector de la Comarca Lagunera.

Reportaron en redes que el lomito vivía en las calles. Mientras unas personas lo ayudaban, poniéndole comida y su casita, otras no lo querían y le quemaron su espacio, además de que un vecino lo golpeó y había amenazado con quitarle la vida.

Trascendió en julio pasado que se interpuso una denuncia. Muñeco, quien solo cuenta con un ojo, fue rescatado y se encuentra en un albergue.

En redes sociales, se dio a conocer que una perrita fue abandonada en una de las bancas ubicadas en la Calzada Colón.

Maltrato animal en La Laguna (REDES SOCIALES)

La lomita, de nombre Maggie y de raza criolla, se encontraba amarrada con sus juguetes, croquetas y un cartel que decía: "Hola soy Maggie. Tengo un año. Soy juguetona y me encanta salir a pasear. Estoy buscando un nuevo hogar donde me quieran mucho y me saquen a pasear".

El hecho, que causó indignación entre los internautas, fue dado a conocer en la página de Facebook, Perritos Laguna. Personas que la rescataron cuentan que estaba llorando y temblando. Afortunadamente fue rescatada.