Andrea Chávez, la ley y la ética

La joven senadora chihuahuense Andrea Chávez se empecina en mantener, con variaciones cosméticas, la precampaña de virtual promoción electoral que ha estado realizando con la vista puesta en la siguiente elección de gubernatura, que se realizará en 2027.

Nacida veintiocho años atrás en Ciudad Juárez, probablemente es el cuadro juvenil político de Morena de mayor presencia nacional. Es inteligente, buena oradora y suele polemizar con éxito, tanto en su cámara como en espacios mediáticos. Ha apoyado a Adán Augusto López Hernández y se le considera parte importante de este grupo.

En su tierra natal se ha posicionado como aspirante natural a la pelea por el gobierno de Chihuahua, actualmente en manos de la panista María Eugenia (llamada Maru) Campos Galván, quien en 2021 obtuvo 42.46% de los votos emitidos, contra 32.76% del morenista Juan Carlos Loera de la Rosa. Maru Campos se benefició del desgaste y rechazo a Javier Corral, el antecesor panista que ahora es senador por Morena.

Además, mantuvo y acrecentó Maru Campos su alianza con el exgobernador priista César Duarte, acusado de múltiples irregularidades, cuyos réditos llegó a alcanzar la ahora gobernadora, quien mantiene una guerra mediática, internética y política contra la probable candidata Chávez Treviño.

El punto crítico de la efervescencia preelectoral de Andrea Chávez reside tanto en el uso de recursos privados para una campaña de posicionamiento de su nombre y figura rumbo a 2017 como en lo ostentoso de la campaña en sí. Luego del fraude electoral de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, con la participación inocultable de empresarios que inyectaron dinero para favorecer a Felipe Calderón, ese movimiento social, que luego se convertiría en partido, Morena, impulsó y logró la prohibición legal del uso de recursos de particulares para promociones electorales como la que ahora realiza la senadora en mención.

Pero, como lo ha dicho la presidenta de la República, no se trata solamente de un tema de letra legal (aunque lo hecho por la senadora sustenta el inicio de acciones judiciales que podrían inhabilitar esta, su primera candidatura a gobernar Chihuahua). El fondo es ético, relacionado con el ideal de una regeneración nacional: no solo aferrarse a una retórica emocional ("el pueblo necesita la ayuda que yo le llevo", con lo cual se busca encubrir una evidente estrategia electoral), ni atenerse a que los próximos cambios en la estructura judicial, en específico en el juzgamiento electoral, le exima de culpabilidades por afinidades cuatroteístas, sino dar ejemplo de que la pelea por el poder no cae en los mismos excesos históricos de los contrincantes partidistas.

Hay otro factor importante: la virtual precampaña electoral de Andrea Chávez tiene coincidencias y puntos de apoyo en el esquema de poder que en su momento utilizó Adán Augusto López Hernández en su campaña, fallida, por la candidatura presidencial de Morena. Empresarios dispuestos a apoyar proyectos electorales con "prestaciones" en especie o en efectivo no solo constituyen un flanco judicialmente punible sino éticamente inapropiados.

Es evidente que la senadora Chávez tiene mucho futuro político y que este episodio puede servirle de experiencia y enriquecerla. No le agravaría sino que daría muestra de madurez si cancelara el episodio de los servicios médicos que promueve (no solo retirar su imagen de los vehículos y propaganda).

Y, habida cuenta de que ha provocado incluso la intervención verbal de la presidenta Scheinbaum en la Mañanera y el anuncio del envío de una carta al morenismo para regular estos incidentes, podría convertirse, con otros casos, como los estelarizados por Miguel Ángel Yunes, Cuauhtémoc Blanco y Sergio Mayer, en un mecanismo detonador de un amplio debate, cargado de crítica y autocrítica en Morena, donde ya se preparan para realizar un consejo nacional que abordaría estos y otros temas.

Y, mientras Trump ha encontrado otro tema para amagar con aranceles, el del agua que México debería "pagar" a Texas, ¡hasta el próximo lunes!