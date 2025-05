Ana de Armas brilla en 'Ballerina': acción, retos físicos y pasión desbordante | VIDEOS

Faltan solo unos días para el esperado estreno de Ballerina este 6 de junio. La nueva entrega del universo John Wick se perfila como una cita imperdible para los fans del cine de acción y una gran oportunidad para que Ana de Armas brille en el género.

Aunque muchos recuerdan su breve pero impactante papel en Sin tiempo para morir, esta vez el reto fue mayor: dar vida a Eve Macarro exigió un riguroso entrenamiento físico y emocional.

"Nunca imaginé ser una estrella de acción"

Ana de Armas ha respondido a diversas preguntas de los fans. Una de las más destacadas giró en torno al intenso proceso de preparación física que afrontó para interpretar su papel. Sobre ello, la actriz compartió una reflexión que deja entrever la magnitud del desafío.

"Fue bastante intenso. Tenía un nutricionista con una dieta muy estricta con pocas calorías. El horario de entrenamiento era una locura. Entrenamiento de fuerza durante una hora y media. Luego entrenamiento acrobático en el 8711 durante 4-5 horas. Luego ir al coche al campo de tiro durante otra hora o dos practicando con las armas. Luego volvía a casa y hacía cinta de correr con un chaleco ponderado. Era doloroso pero me encantaba. Me sentía bien", señaló la actriz.

Se nota que Ana de Armas estaba muy motivada para dar lo mejor de sí misma en 'Ballerina'. Y es que ella misma nunca soñó con que algo así fuera a ser posible: "Creo que nunca pensé que sería una estrella de acción. Simplemente no me consideraba lo suficientemente atlética para ello. Definitivamente lo estoy disfrutando. Me lo estoy pasando como nunca".

El entrenamiento de Ana de Armas no se limitó a lo ya mencionado; la película exigía una preparación mucho más completa para garantizar su credibilidad en pantalla. Para sorpresa de la actriz, destacó en el manejo de armas de fuego, pero el verdadero reto fue demostrar su destreza en combates cuerpo a cuerpo, incluyendo intensas escenas de lucha con espadas.