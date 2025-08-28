Amor que trasciende

En el Día del Abuelo celebramos esos lazos que atraviesan generaciones y nos llenan de historias, risas y enseñanzas. Ellos, con su paciencia y cariño, nos muestran la fuerza del amor incondicional y la importancia de recordar nuestras raíces. Cada abrazo, cada consejo y cada anécdota se convierten en tesoros que guardamos en el corazón. Hoy más que nunca, rendimos homenaje a quienes nos enseñan que el tiempo compartido es el regalo más valioso y que la familia se fortalece con cada sonrisa compartida. ¡Feliz Día del Abuelo!