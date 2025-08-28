AMMJE abrirá representación en Monclova

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) anunció que próximamente abrirá su representación en Monclova, con el objetivo de integrar a empresarias y emprendedoras locales.

También tiene en proyecto de instalar una representación en Torreón, otra en la Región Carbonífera y una más en Piedras Negras.

Marta Gaona, vicepresidenta nacional ejecutiva de AMMJE, informó que este año la organización cumple 60 años y actualmente mantiene presencia en gran parte de la República Mexicana.

Explicó que bajo la dirección de su presidenta nacional, Sonia Garza González, se impulsa un plan estratégico para abrir representaciones en cada ciudad, incluyendo nuevas sedes en Coahuila.

En este sentido, además de Monclova, se contempla la apertura de oficinas en Torreón, Piedras Negras y la zona carbonífera, fortaleciendo el acompañamiento a las empresarias del estado.

Gaona invitó a las mujeres de la región a sumarse al proyecto, resaltando que la asociación busca impulsar a emprendedoras con capacitaciones, vinculación y herramientas de innovación tecnológica.

Inteligencia artificial como aliada del emprendimiento

Durante su visita a Monclova, Marta Gaona destacó la importancia del uso de la inteligencia artificial en los negocios, particularmente de la herramienta ChatGPT, como asesor digital accesible.

Señaló que esta tecnología permite a las emprendedoras resolver dudas y obtener orientación especializada sin necesidad de invertir en consultores externos, lo que representa un apoyo económico significativo.

“Cada vez que pedimos algo a ChatGPT, es como sentarnos en una mesa con expertos de cada área, recibiendo opciones para profesionalizar un emprendimiento”, expresó Gaona.

Aclaró que la inteligencia artificial no desplaza al ser humano, pues requiere ser operada, aunque sí puede dejar atrás a quienes no aprendan a utilizarla adecuadamente.

Capacitación para mantenerse en el mercado

La representante nacional enfatizó que el reto es capacitarse, ya que las nuevas generaciones utilizan la tecnología de manera natural, mientras que las mayores corren el riesgo de rezagarse.

Por ello, AMMJE plantea no solo sumar socias en Monclova, sino también brindar acompañamiento en la transformación digital para fortalecer la competitividad en el mercado actual.

Finalmente, Gaona reiteró que el objetivo de la asociación es ofrecer respaldo, alianzas estratégicas y modernización a las empresarias, para que ninguna quede fuera de la innovación tecnológica.