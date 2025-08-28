Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe Piedras Negras seguridad pública

Monclova

AMMJE abrirá representación en Monclova

AMMJE abrirá representación en Monclova

AMMJE abrirá representación en Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) anunció que próximamente abrirá su representación en Monclova, con el objetivo de integrar a empresarias y emprendedoras locales.

También tiene en proyecto de instalar una representación en Torreón, otra en la Región Carbonífera y una más en Piedras Negras.

Marta Gaona, vicepresidenta nacional ejecutiva de AMMJE, informó que este año la organización cumple 60 años y actualmente mantiene presencia en gran parte de la República Mexicana.

Explicó que bajo la dirección de su presidenta nacional, Sonia Garza González, se impulsa un plan estratégico para abrir representaciones en cada ciudad, incluyendo nuevas sedes en Coahuila.

En este sentido, además de Monclova, se contempla la apertura de oficinas en Torreón, Piedras Negras y la zona carbonífera, fortaleciendo el acompañamiento a las empresarias del estado.


Gaona invitó a las mujeres de la región a sumarse al proyecto, resaltando que la asociación busca impulsar a emprendedoras con capacitaciones, vinculación y herramientas de innovación tecnológica.


Inteligencia artificial como aliada del emprendimiento


Durante su visita a Monclova, Marta Gaona destacó la importancia del uso de la inteligencia artificial en los negocios, particularmente de la herramienta ChatGPT, como asesor digital accesible.


Señaló que esta tecnología permite a las emprendedoras resolver dudas y obtener orientación especializada sin necesidad de invertir en consultores externos, lo que representa un apoyo económico significativo.




“Cada vez que pedimos algo a ChatGPT, es como sentarnos en una mesa con expertos de cada área, recibiendo opciones para profesionalizar un emprendimiento”, expresó Gaona.




Aclaró que la inteligencia artificial no desplaza al ser humano, pues requiere ser operada, aunque sí puede dejar atrás a quienes no aprendan a utilizarla adecuadamente.


Capacitación para mantenerse en el mercado


La representante nacional enfatizó que el reto es capacitarse, ya que las nuevas generaciones utilizan la tecnología de manera natural, mientras que las mayores corren el riesgo de rezagarse.


Por ello, AMMJE plantea no solo sumar socias en Monclova, sino también brindar acompañamiento en la transformación digital para fortalecer la competitividad en el mercado actual.


Finalmente, Gaona reiteró que el objetivo de la asociación es ofrecer respaldo, alianzas estratégicas y modernización a las empresarias, para que ninguna quede fuera de la innovación tecnológica.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
AMMJE abrirá representación en Monclova


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409976

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx