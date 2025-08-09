Nosotros Eventos columnas Sociales

Amistad que perdura

El Siglo de Torreón / Enrique Castruita

El pasado fin de semana, exalumnos de la generación 1953-1964 del Instituto Francés de La Laguna se reunieron en un conocido restaurante de la ciudad para celebrar su reencuentro anual. La cita estuvo llena de alegría, recuerdos compartidos y anécdotas que rememoraron los años de estudio y amistad en su alma mater.

Entre risas y abrazos, los asistentes disfrutaron de una cálida atmósfera que fortaleció los lazos forjados hace décadas. Fue una oportunidad para revivir momentos especiales y reconocer la importancia de esos años formativos que marcaron sus vidas.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener viva esta tradición y con el deseo de volver a encontrarse pronto para seguir compartiendo historias y experiencias.

