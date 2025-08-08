Deportes Leagues Cup 2025 Liga MX Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Leagues Cup

América vs Querétaro: duelo de la Jornada 4 de la Liga MX ¿A qué hora y dónde ver?

Este sábado, en punto de las 19:00 horas, las Águilas buscarán aprovechar su localía ante unos Gallos que aún no suman puntos en el torneo

América vs Querétaro: duelo de la Jornada 4 de la Liga MX ¿A qué hora y dónde ver?

América vs Querétaro: duelo de la Jornada 4 de la Liga MX ¿A qué hora y dónde ver?

EL UNIVERSAL

Después un mal paso por la Leagues Cup, los equipos de la Liga MX regresan a concentrarse en la Jornada 4 del certamen, como es el caso de las Águilas del América quienes recibirán este sábado a los Gallos Blancos del Querétaro en Ciudad de los Deportes.

El último enfrentamiento de los dirigidos por Jardine fue ante el Necaxa, duelo que culminó con un empate de 1-1.

Por su parte, Querétaro viene de jugar ante los Pumas de la UNAM, contra quienes cayeron 0-2.

Hasta el momento el América ocupa el sexto lugar en la Tabla General con 5 unidades, mientras que Querétaro se encuentra en el fondo del peldaño sin un solo punto.

Aún se desconoce el canal de transmisión del partido, el cual se jugará en punto de las 19:00 horas.


               
               


               

               
               

               
               
               
