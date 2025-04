Ambulantes piden quedarse en el Centro, señalan a inspector municipal de presuntos actos de corrupción

Con la finalidad de expresar su molestia porque no se les permite vender en la zona centro de la ciudad y señalar presuntos actos de corrupción de un inspector municipal, un grupo de vendedores ambulantes de se manifestaron en el exterior de la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas.

Se dirigieron con Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, quien los atendió e inicialmente les manifestó que ya les habían asignado algunos puntos donde pudieran vender; para luego decirles que se trasladaran a la presidencia municipal y hablar con ello, dándoles un billete de 500 pesos para el taxi; ya camino a su camioneta les indicó que los atendería el Secretario del Ayuntamiento.

Fue Dulce Jazmín Lara Castillo, vendedora ambulante, quien pidió a las autoridades locales que quieren hacer las cosas bien, que han vivido de la vendimia y que los inspectores municipales los amenazan con encerrarlos por andar vendiendo; además de puntualizar que no es pedigüeña.

"Yo le quiero aclarar que yo no soy pedigüeña. Yo tengo mis triciclos, por eso quiero pedir un permiso normal, pero no lo dan, nos traen a puro juego y juego", fue lo que refirió la vendedora ambulante, señalando que tienen varias semanas tratando de obtener el permiso.

Lara Castillo también señaló públicamente que tiene detectado a un inspector municipal que está a cuota, situación de la cual ha dado conocimiento tanto a la directora de inspectores municipales como al Secretario del Ayuntamiento.

Mientras que Gabriela Martínez, quien se presentó como vendedora ambulante, señaló que acudieron ante las autoridades porque no les quieren dar permiso de vender en el centro de la ciudad; además de reiterar que ella no es pedigüeña.

"Y nos quieren poner en unos puntos, pero con un triciclo y la mera verdad no tenemos lo de los triciclos, no nos quieren con los carritos de helados, o sea es como ellos nos quiera poner; no nos quieren dejar en el centro", indicó la manifestante.