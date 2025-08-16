Ambulante presenta regresa al Museo Arocena

“El cine es un espejo pintado”, apunta una frase del director italiano Etter Scola. Estas palabras cobran más significado si se trasladan al arte cinematográfico documental, ese género enfocado en retratar hechos, situaciones y personajes reales, y cuyo objetivo consiste en informar, educar o entretener al público en general.

En México, Ambulante se ha convertido en una gran plataforma para el cine documental. Su gira nacional es una de las más esperadas por el público cinéfilo. Pero además, cuenta con otros proyectos como Ambulante Presenta, un circuito colaborativo de exhibición de cine documental en todo el país. A diferencia de la Gira de Documentales, en Ambulante Presenta son las sedes (organizaciones e instituciones locales como cineclubes, centros culturales, etcétera) quienes reciben y seleccionan su programación, a la vez que gestionan e implementan las proyecciones y actividades especiales en torno a las películas.

Este año, Ambulante Presenta será recibido en diversas sedes de 24 estados del país, entre ellas el Museo Arocena de Torreón, que del 11 al 25 de octubre, en horario de las 16:00 horas, recibirá un total de seis largometrajes documentales de producción mexicana.

“Nosotros (Museo Arocena) participamos con Ambulante Festival desde hace poco más de 10 años. Fue a través del Gobierno del Estado que el festival ambulante llegó con nosotros. Y en el caso de Coahuila, fuimos hasta su sede oficial; les gustó la manera de trabajar del museo, el alcance que tuvimos, la respuesta, sobre todo la gente”.

Carlos Sáenz Peña, encargado de Medios y de Programas de Cine en el Museo Arocena, agregó que en Ambulante Presenta desfilan títulos que figuraron en ediciones pasadas de la Gira de Documentales Ambulante y de los cuales se pretende mantener su difusión.

“Lamentablemente, por el momento no se extiende la gira en Coahuila, pero Ambulante Presenta es una manera se seguir en contacto con el público, con los usuarios qu siempre preguntan dónde esta Ambulante, qué pasó con él y cuándo lo van a traer. Algunos de estos documentales ya los pasamos, pero Ambulante también brinda mucho material para poder abordarlos de distintas maneras”.

El programa de Ambulante Presenta que llegará a Torreón en 2025 estará conformado por Diario a otras voces (Otilia Portillo Padua, 2011), Disparos (Rodrigo Hernández, Elpida Nikou, 2018), Zoé: Panoramas (Rodrigo Guardiola, Gabriel Cruz Rivas, 2016), Rigo: una confesión total, (Víctor Vio, 2013), Quebranto (Roberto Fiesco, 2013) y Omar y Gloria (Jimmy Cohen, 2017).

“Ambulante Presenta se presta mucho a interactuar, a contextualizar. No es nada más como exhibir, sino que tienen esta idea de compartir”.

Además, el Museo Arocena contará con dos programas del proyecto Ambulantito, el espacio de Ambulante dedicado a las infancias. Estos serán presentados en matinés a partir de las 12:00 horas de los domingos 21 de septiembre y 12 de octubre.