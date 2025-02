Álvaro Moreira advierte sobre crisis en Pemex y cuestiona estrategia del Gobierno Federal

El diputado local del PRI, Álvaro Moreira Valdés, expresó su preocupación por la situación crítica de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalando que la empresa estatal atraviesa una profunda crisis financiera y operativa, pese a las reiteradas promesas del Gobierno Federal de rescatarla.

“El Gobierno aseguró que la gasolina no superaría los 24 pesos por litro y que se fortalecería Pemex, pero lo único que hemos visto es una empresa cargada de deudas, sin resultados claros y lejos de las metas de producción”, destacó el legislador.

Moreira recordó que para este año la expectativa era que Pemex produjera más de 2 millones de barriles de petróleo diarios, pero la cifra apenas alcanzó los 1.6 millones.

Además, criticó la situación de la refinería de Dos Bocas, cuya operación aún no comienza: "La refinería no refina y seguimos dependiendo de las importaciones de gasolina. Pemex necesita una cirugía mayor, no parches que solo agravan el problema", afirmó.

El diputado también alertó sobre el creciente endeudamiento de la empresa, que ya supera los 20 mil millones de dólares, y la falta de pago a proveedores, lo que ha generado una cadena de problemas financieros.

“Hace años nos dijeron que el problema se resolvería pronto y que todo era culpa de administraciones pasadas. Morena repitió ese discurso en campaña, pero el problema no solo persiste, está peor”, subrayó.

Para Moreira, la estrategia actual es insuficiente y representa un desperdicio de recursos públicos: “El dinero de los mexicanos sigue destinándose a una empresa que no logra recuperarse. Si no se toman medidas serias, este mal manejo solo llevará a una crisis mayor”, advirtió.

El legislador hizo un llamado a implementar soluciones reales, centradas en pagar a los proveedores y reestructurar la empresa, con el objetivo de frenar su endeudamiento y encaminarla hacia una verdadera recuperación.