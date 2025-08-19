Alumnos del Taller de Dirección Escénica conquistan el TIM con sus creaciones

El Teatro Isauro Martínez (TIM) levantó su telón el pasado sábado 16 de agosto. Eran las 18:00 horas cuando la función encabezada por alumnos del Taller de Dirección Escénica, impartido por el maestro Juan Carlos Martínez, salieron a escenario para mostrar su aprendizaje. Fue un momento de graduación teatral, de redención artística en el foro más importante de la región.

El taller se realizó en las instalaciones del teatro del 23 de junio al 16 de agosto. En él, Juan Carlos Martínez instruyó a sus alumnos en las principales corrientes del teatro, aspectos técnicos como la iluminación, la tramoya y el sonido, y demás exigencias fundamentales al momento de montar una puesta en escena.

Minutos antes de salir al escenario, El Siglo de Torreón tuvo oportunidad de entrar a camerinos para conversar con los protagonistas de esta historia. Allí estaba el maestro Juan Carlos, alistando los últimos detalles. También los alumnos, algunos de ellos vistiéndose, otros leyendo por última vez las líneas de los libretos, ensayando para ofrecer un espectáculo de calidad.

ANTES DE LA FUNCIÓN

“¡Vengan, vengan todos!”. El maestro Juan Carlos Martínez echaba gritos en el camerino para reunir a sus alumnos. Dijo que la idea de su taller consistió en que ser director de teatro no es una simple labor de un organizador de eventos. Va más allá. Ante el planteamiento estético debe responder una tesis filosófica, un sustento epistemológico que cargue con la puesta en escena.

“No estamos hablando nada más de una propuesta estética vacía, sino de una propuesta estética que pretende dejar huella como toda obra de arte”.

Uno de los alumnos fue Alejandro Figueroa Moreno, quien además de participar como actor, pudo escribir y dirigir su propia obra. Dispuesto a compartir su testimonio, no dudó en decir que le resultó una experiencia muy completa.

“A mí en lo personal me permitió ir vislumbrando cómo dirigir lo que yo mismo he escrito y seguir aprendiendo”.

Quien también se animó a hablar fue Estrella Atilano de Faya. Agregó que este taller representa un aporte sumamente importante para la región, sobre todo al ser organizado por el TIM. Además, la trayectoria del maestro Juan Carlos Martínez, fue de gran apoyo para recibir su conocimiento.

“Nosotros somos sus discípulos y esperamos no hacerlo quedar mal en el trabajo que nos ha enseñado. Su pasión por los grandes maestros como Margules, Tomás Urtusástegui o Luis de Tavira, hace que estemos bien emocionados”.

Las obras presentadas en el TIM (algunas de ellas escritas por los propios alumnos y las cuales abordaron distintas temáticas) fueron Nada nunca va a cambiar (Miguel Ramírez), Soy Frida, soy libre (Estrella Atilano), Suéltate (Diana Lozano), Trigal, café esencial (Macrina Ontiveros), Toc Toc (Alejandra Cansino), La muerte me pela los dientes (Alejandro Saldaña), Mentiras (Alejandra Aguilera), La casa de Bernarda Alba (Charmein Villalobos), Proceso de selección (Alejandro Figueroa Moreno), Entre villa y una mujer desnuda (Ángel Rocha), Esperando a Godot (Víctor Hugo Quiñones), Mañana la muerte (Marian Dávila), Cazador Gracchus (Rafael Ulianov), Negación (Laura Urbina) y Más pequeños que el Guggenheim (César Zárate).

Al finalizar la entrevista, Juan Carlos Martínez aseguró sentirse orgulloso del grupo y estar sorprendido de la gran calidad histriónica que impera en La Laguna.