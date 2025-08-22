Alumnas del Icatec acuden al asilo de ancianos de San Pedro a ofrecer distintos servicios

Continúan las actividades en el Mes del Adulto Mayor, por lo que alumnas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec) realizaron una jornada de cortes de cabello para los adultos mayores que residen en el asilo “Elsa Hernández de De las Fuentes”.

La actividad, además de ofrecer un servicio gratuito, tuvo como propósito brindar un momento de atención, cuidado personal y convivencia a los huéspedes del asilo, fortaleciendo así los lazos entre la comunidad estudiantil y los sectores más vulnerables.

Mayela Olvera García, encargada de la institución, agradeció a las estudiantes, que fueron acompañadas por su instructora, donde demostraron las habilidades adquiridas en su formación, así como su compromiso social al poner sus conocimientos al servicio de quienes más lo necesitan.