Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

SAN PEDRO

Alumnas del Icatec acuden al asilo de ancianos de San Pedro a ofrecer distintos servicios

Fortalecen los lazos entre la comunidad estudiantil y los sectores más vulnerables

Alumnas del Icatec acuden al asilo de ancianos de San Pedro a ofrecer distintos servicios

Alumnas del Icatec acuden al asilo de ancianos de San Pedro a ofrecer distintos servicios

MARY VÁZQUEZ

Continúan las actividades en el Mes del Adulto Mayor, por lo que alumnas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec) realizaron una jornada de cortes de cabello para los adultos mayores que residen en el asilo “Elsa Hernández de De las Fuentes”.

La actividad, además de ofrecer un servicio gratuito, tuvo como propósito brindar un momento de atención, cuidado personal y convivencia a los huéspedes del asilo, fortaleciendo así los lazos entre la comunidad estudiantil y los sectores más vulnerables.

Mayela Olvera García, encargada de la institución, agradeció a las estudiantes, que fueron acompañadas por su instructora, donde demostraron las habilidades adquiridas en su formación, así como su compromiso social al poner sus conocimientos al servicio de quienes más lo necesitan.

“Con este tipo de actividades se beneficia la imagen personal de los adultos mayores, y también aportan alegría y fomentan el respeto y la empatía hacia ellos”.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro Icatec

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Alumnas del Icatec acuden al asilo de ancianos de San Pedro a ofrecer distintos servicios


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408504

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx