Alpargatas en tendencia

Agatha Ruiz de la Prada, reinventa las alpargatas con color, ligereza y diseños versátiles.

Las alpargatas se han convertido en un imprescindible de temporada. Su historia artesanal, unida a la reinterpretación de las grandes casas de moda, ha hecho de este calzado un símbolo de versatilidad y estilo. La firma Castañer, pionera desde 1927, ha consolidado su legado al colaborar este año con Etro, presentando modelos que unen tradición y sofisticación con tejidos como la árnica, sello de la firma italiana.

Combinables con estilismos informales y vestidos fluidos, también encajan en propuestas elegantes, adaptándose a distintos contextos gracias a la variedad de cuñas, que van desde alturas discretas hasta diseños elevados que alargan la silueta.

La esencia rústica de la suela de esparto, elaborada con técnicas centenarias, se ha transformado en piezas refinadas con cuero, seda, encaje o aplicaciones bordadas. El corte, que en sus orígenes fue de lona, ha evolucionado hacia versiones con ribetes, pespuntes y detalles decorativos, incorporando modelos abiertos en forma de sandalias, enriquecidos con cordones metalizados o acabados en piel.

La tradición convive hoy con propuestas vanguardistas. Valentino ha convertido este calzado en un lienzo para su característico jacquard, mientras Óscar de la Renta lo eleva con cintas y abalorios que aportan un aire festivo. Chloé mantiene su fidelidad al diseño marinero clásico, reafirmando la atemporalidad del estilo náutico, mientras Toni Pons fusiona su esencia mediterránea con la sencillez natural de Sita Murt en una colaboración que une minimalismo y frescura.

Por su parte, Agatha Ruiz de la Prada ofrece una versión optimista y colorida, decorada con corazones y flores, mientras Geox apuesta por la ligereza de la rafia en distintos formatos. Juncal Aguirre, en cambio, presenta una colección que equilibra lo diurno y lo nocturno, con alturas que van desde cinco hasta diez centímetros, aportando dinamismo y modernidad.


Altuzarra y Missoni han sumado su visión contemporánea con colecciones que reinterpretan este clásico en clave cosmopolita, confirmando que la alpargata ya no es solo un calzado artesanal, sino una pieza de moda global que une comodidad, historia y diseño.


               
               


               

               
               

               
               
               
Agatha Ruiz de la Prada, reinventa las alpargatas con color, ligereza y diseños versátiles.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
