Allan Saint-Maximin llega al América; ¿En qué jornada podría debutar?

El delantero francés ya es parte del Club América.

La novela entre América y Allan Saint-Maximin llegó a su fin este martes luego de que las Águilas confirmaran su fichaje a través de redes sociales, el delantero francés llega procedente del Al-Ahli cuando su valor como futbolista está definido en 13 millones de dólares.

De igual manera, se informó que el delantero ya tuvo su primer entrenamiento con sus compañeros de equipo y una cuestión que ha mantenido pendientes a los aficionados es en qué jornada podría debutar Saint-Maximin.

¿Cuándo podría debutar Allan Saint-Maximin en el América?

La incógnita permanece en el aire mientras fanáticos esperan poder ver su debut la próxima jornada cuando América se enfrente a Tigres, sin embargo, según el periodista de ESPN, León Lecanda, su primer partido en México podría llegar hasta la fecha 6 cuando jueguen contra Atlas, pues el último partido del francés fue el 20 de abril con el Fenerbahce de Turquía y estaría carente de ritmo.

"Viene sin ritmo, su último partido, el 20 de abril con el Fenerbahce y acababa de reportar a pretemporada con el Al-Ahli (...) seguramente en pretemporada él hizo sus ejercicios, trabajo físico individualizado pero sin partidos oficiales"

"¿Podría viajar a Monterrey? sí, depende de André Jardine y el cuerpo técnico, yo lo veo debutando más en la jornada 6"

"Imagino que no tardará mucho", señala André Jardine sobre su debut

Tal y como señaló el periodista, el técnico de las Águilas comparte la misma duda de cuándo podría ser su debut, el entrenador brasileño señaló que sumará mucho al equipo y jugará su primer partido dependiendo de cómo se sienta".