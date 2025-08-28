Nacional Alejandro Moreno Profeco Senado Seguridad Gerardo Noroña

ALITO MORENO

'Alito' solicita a Segob ser integrado al mecanismo de protección

El senador priista acusa haber recibido amenazas por parte de Gerardo Fernández Noroña

'Alito' solicita a Segob ser integrado al mecanismo de protección

'Alito' solicita a Segob ser integrado al mecanismo de protección

EL UNIVERSAL

El líder del PRI Alejandro "Alito" Moreno solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) ser integrado al mecanismo de protección, pues acusó que fue víctima de "amenazas directas" por parte de Gerardo Fernández Noroña, Emiliano González, a los que agredió físicamente, de acuerdo con videos.

Además, acusó que no sólo él era amenazado sino también Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo Briceño, Erubiel Alonso Que y Carlos Mancilla.

"No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes", escribió en redes, junto al acuse de que presentó.

El motivo para ser incluido en el mecanismo de protección, de acuerdo con 'Alito' Moreno es "intimidación" y "persecución política del Estado mexicano contra quienes pensamos distinto".


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Alito Moreno Gerardo Fernández Noroña

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
'Alito' solicita a Segob ser integrado al mecanismo de protección


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410016

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx