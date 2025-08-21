Alistan reinicio de vuelos de Viva Aerobus en aeropuerto de Ramos Arizpe

El Aeropuerto Plan de Guadalupe no será concesionado a la iniciativa privada y continuará operando bajo control del gobierno estatal, informó Óscar Pérez Benavides, Director de la Dirección de Servicios Estatales Aeroportuarios.

La decisión busca preservar el manejo público de esta infraestructura estratégica, al tiempo que se avanza en su modernización para responder a la creciente demanda de usuarios.

Pérez Benavides aseguró que el organismo estatal cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios para encargarse tanto de vuelos privados como comerciales, descartando que exista intención de ceder su operación a través de un esquema de Asociación Público-Privada (APP); sin embargo, aclaró que se contempla recurrir a empresas especializadas únicamente para tareas específicas, sin comprometer el patrimonio ni el presupuesto estatal.

“La operación seguirá siendo responsabilidad del Estado. Buscaremos mejorar servicios, pero sin perder el control del aeropuerto”, indicó.

En línea con esa postura, el funcionario explicó que ya se han realizado acercamientos con empresas del sector para evaluar cómo mejorar la eficiencia sin poner en riesgo el carácter público del aeropuerto.

Una de las principales novedades es la reactivación del servicio comercial, con el anuncio del reinicio de operaciones por parte de Viva Aerobus a partir del 31 de octubre. La respuesta del mercado ha sido alentadora, ya que los boletos para los primeros tres meses de vuelos se encuentran agotados, lo que refleja una fuerte demanda de conectividad aérea en la región.

Para adecuarse a esta nueva etapa, el aeropuerto realiza obras menores en áreas clave como las bandas de equipaje y la movilidad en la plataforma, sin que se haya precisado aún el monto total de la inversión; estas mejoras están siendo ejecutadas por personal del propio aeropuerto.

Finalmente, Pérez Benavides destacó que la pista principal, con 3 mil metros de longitud y 45 metros de ancho, se encuentra en condiciones óptimas para atender el flujo esperado de aeronaves, lo que posiciona al Plan de Guadalupe como una opción viable y segura para fortalecer la conectividad de la región sureste del estado.