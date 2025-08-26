Deportes Liga MX Julio César Chávez Jr. Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna US Open 2025

Alistan Padeltón 2025 en El Clubsito

Los organizadores aprovecharon la conferencia de prensa, para presentar la playera que se obsequiará a los padelistas que se inscriban.

Humberto Vázquez Frayre

- Del jueves 11 al sábado 13 de septiembre, se jugará la primera edición del Padeltón, en las canchas de El Clubsito. Ayer en conferencia de prensa, se dieron a conocer los pormenores de la competencia.

Y es que el Torneo de Pádel Teletón 2025, pretende reunir a cerca de 150 parejas en ambas ramas, donde todo lo recaudado irá para el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Durango, localizado en Gómez Palacio.

El encuentro ante los representantes de los medios de comunicación, fue encabeza por Gabriel López Ortega, Director General del CRIT Durango; Fernando Martínez Schmidt, Director de Academias El Clubsito; Daniel Velasco, Gerente General del mismo club de pádel y tenis; así como Edgar Ayala y Neima De la Fuente, por parte de los patrocinadores.

Las categorías en varonil y femenil, serán las de Sumas 3, 5, 7, 9 y 11, mismas que han causado revuelo a nivel nacional y en la Comarca Lagunera, por lo que el éxito está garantizado en cuanto a nivel competitivo se refiere.

Durante la ceremonia de clausura, además de premiarse a los campeones de cada una de las categorías, se obsequiarán diferentes artículos entre los participantes inscritos. La cuota de registro por jugador, es de 500 pesos.


Los informes se proporcionan en las instalaciones del mismo Clubsito, así como en los teléfonos móviles 871-710-1208 y 871-233-9192, donde a la vez, se realizan las inscripciones correspondientes, además de la página y aplicación de Pádel Draw.


150

PAREJAS


en ambas ramas y en todas las categorías espera reunir la competencia.



               
               


               

               
               

               
               
               
