Alista Trump con Israel futuro de Gaza

el siglo de torreón

Funcionarios israelíes y estadounidenses se reunieron en Washington el miércoles para abordar la etapa posterior a la guerra en Gaza, mientras el ejército de Israel califica la evacuación de la Ciudad de Gaza como "inevitable" antes de una nueva ofensiva y no hay señales visibles de un alto el fuego.

Su reunión se produce en medio de una creciente indignación por el doble ataque israelí realizado esta semana contra un hospital en el sur de Gaza en el que murieron periodistas, socorristas y otras personas. El número de víctimas del ataque al Hospital Nasser aumentó a 22 tras la muerte de dos personas más el miércoles, dijeron autoridades de salud del enclave.

El ejército de Israel, que ha dicho que investigará, no dio una explicación inmediata por los dos ataques ni evidencia para la afirmación de que seis de los muertos eran combatientes.

Mientras un creciente coro de líderes internacionales insta a Israel a reconsiderar su ofensiva y comprometerse a dialogar, el Papa León XIV pidió a Israel que detenga el "castigo colectivo" y el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza.

Grupos de ayuda advierten que una ofensiva militar israelí ampliada podría empeorar la crisis humanitaria en el territorio asediado, donde la mayoría de los más de 2 millones de residentes han sido desplazados, los vecindarios están en ruinas y se ha declarado hambruna en la Ciudad de Gaza.


