Algodoneros presenta al manager Offerman

- Pelear hasta que caiga el último out, es el sello que pretende imprimir el dominicano José Offerman a los Algodoneros del Unión Laguna, de quienes tomó el mando el pasado miércoles, para convertirse en el mánager número 58 en la historia de la franquicia lagunera.

En conferencia de prensa celebrada en conocida agencia automotriz de esta ciudad, el petromacorisano Offerman compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros, en ceremonia en la que fue acompañado por Francisco Méndez, gerente deportivo del equipo, además de Guillermo Murra Marroquín, presidente del equipo. Multicampeón en la Liga Dominicana con los Tigres de Licey, Offerman apunta a imprimir su sello en los Algodoneros, el de ser un equipo aguerrido y que haga sentir orgullosos a sus aficionados.

PRIMERAS IMPRESIONES

"Estamos muy contentos y emocionados de tenerte aquí en casa, en La Laguna, es una tierra de esfuerzo, de trabajo, donde se valora la garra y el compromiso, creo que tienes los atributos para ayudarnos a seguir soñando y a cumplir las metas que nos hemos trazado", expresó Murra Marroquín en su mensaje de bienvenida. El nuevo timonel Guinda compartió sus primeras impresiones y expresó su entusiasmo por integrarse al equipo lagunero en su cuarta experiencia en el circuito de verano: "Es un placer estar en La Laguna. Todo lo que he visto hasta ahora es muy positivo. Estoy muy contento de venir aquí, fue una decisión fácil unirme a este proyecto".

Con una amplia experiencia en el beisbol profesional, el nuevo guía deportivo destacó que su principal fortaleza como mánager es la comunicación directa y cercana con los peloteros, algo que considera clave para generar confianza y rendimiento en el terreno de juego. Aunque la temporada ya se encuentra en su etapa final, Offerman llega con la firme convicción de competir al más alto nivel: "Mi motivo principal al llegar a Algodoneros es claro: ganar. Quiero cerrar la temporada de la mejor manera posible". Finalmente, hizo un llamado a la afición lagunera para que se sume al esfuerzo del equipo en esta nueva etapa: "Les pedimos a todos que nos acompañen y nos apoyen. Juntos podemos lograr grandes cosas, ustedes son el motivo por el que los peloteros hacen lo que hacen".

ANTE MONCLOVA

Oxígeno puro, lograron respirar los Algodoneros del Unión Laguna al vencer anoche a los Acereros de Monclova, con pizarra de 5 carreras a 1, en el tercer juego de la serie disputada en el Estadio de la Revolución, donde los Guindas rompieron una racha de 4 series perdidas al hilo. Didi Gregorius remolcó 3 anotaciones y detonó su segundo cuadrangular de la temporada, en respaldo a un buen pitcheo, para que los de La Laguna consiguieran su victoria número 43, a cambio de 37 descalabros, mientras que Monclova se estancó en 43 triunfos y 35 derrotas.

Fue hasta la parte baja de la cuarta entrada, cuando el cero se rompió en la pizarra y fue con un batazo de Didi Gregorius: con un out en la pizarra, Jonathan Schoop dio un doblete y abrió la puerta para que llegara al plato el paracorto lagunero, que conectó su segundo cuadrangular de la temporada para mover la pizarra a una ventaja de 2-0. Apareció de nuevo Didi en la sexta entrada y produjo la tercera carrera del juego para los Algodoneros, con un out en la pizarra, Bryan O'Grady conectó doblete al jardín central y cruzó el pentágono con la tercera carrera, cuando ya con el segundo out, Gregorius conectó hit corto que produjo la tercera para los locales.

En la apertura de la octava, Acereros se hizo presente en la loma con su primera carrera del juego: con dos outs en la pizarra, Kennys Vargas conectó batazo de hit con un rodado fuerte por las paradas cortas, Juan Mora lo sustituyó en la inicial y llegó hasta tercera con imparable de Magneuris Sierra, anotó cuando el relevista Fernando Abad cometió un balk, apretando la pizarra 3-1. Unión Laguna reaccionó de inmediato en la parte baja de la octava anotando un par de carreras que les aseguró la victoria. Jonathan Villar empezó el ataque con sencillo y se robó la intermedia, tras un out, Bryan O'Grady agregó un doblete y con las bases llenas tras una base intencional a Didi Gregorius, Hendrik Clementina conectó sencillo al derecho que mandó a home dos carreras y que puso pizarra definitiva de 5-1 a favor de los locales.

PARA HOY

La victoria fue para la labor como abridor de Grant Gavin, quien lanzó 5 innings de 4 hits, 2 ponches, una base sin recibir carrera. El revés fue para Austin Warner que trabajó 6 capítulos de 7 hits, 2 ponches, recibió un cuadrangular y 3 carreras. Los Algodoneros partirán a Monterrey, para encarar su última serie como visitantes en la temporada, ante los Sultanes; el juego de hoy iniciará a las 19:30 horas.