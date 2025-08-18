Deportes Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Riñas

Algodoneros de Unión Laguna: ¿Quién será su rival en la Serie de Zona?

Los Algodoneros de Unión Laguna siguen su camino en busca del pase a la Final del Liga Mexicana de Béisbol, este será su próximo enfrentamiento.

Algodoneros de Unión Laguna pasó a los playoffs de la Serie de Zona tras haber eliminado a los Toros de Tijuana en la jornada dominical, por lo que es uno de los equipos que formarán parte de las Semifinales en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

¿Quién será el rival de Algodoneros de Unión Laguna en las semifinales de la Zona Norte?

Algodoneros de Unión Laguna deberá enfrentarse contra Los Charros de Jalisco Béisbol, quienes contra todo pronóstico, ganaron el encuentro contra Sultanes de Monterrey.

¿Cuándo será el juego Algodoneros de Unión Laguna vs. Charros de Jalisco?


El 20 y 21 de agosto Los Algodoneros de Unión Laguna recibirán a los Charros de Jalisco en su casa. El 23, 24 y 25 Los Algodoneros jugarán como visitantes en casa de Los Charros.


Cabe destacar que el cuarto y el quinto partido solo se jugarán en caso de que ninguno de los equipos hayan logrado acumular las 3 victorias necesarias para avanzar a la siguiente ronda; a dichos partidos se pueden sumar un sexto o séptimo. 


    

  • Juego 1 miércoles 20 de agosto - JAL vs LAG - Estadio de la Revolución - 19:30 horas
    • 

  • Juego 2 jueves 21 de agosto - JAL vs LAG - Estadio de la Revolución - 19:30 horas
    • 

  • Juego 3 sábado 23 de agosto - LAG vs JAL - Estadio Panamericano - 18:00 horas
    • 

  • Juego 4 domingo 24 de agosto - LAG vs JAL - Estadio Panamericano - 17:00 horas
    • 

  • Juego 5 lunes 25 de agosto - LAG vs JAL - Estadio Panamericano - 19:30 horas
    • 

  • Juego 6 miércoles 27 de agosto - JAL vs LAG - Estadio de la Revolución - 19:30 horas
    • 

  • Juego 7 jueves 28 de agosto - JAL vs LAG - Estadio de la Revolución - 19:30 horas
    • 


El ganador del enfrentamiento Algodoneros de Unión Laguna vs. Charros de Jalisco, posteriormente se medirá al equipo que resulte ganador del juego entre Tecos de los Dos Laredos y Sultanes de Monterrey, para ganar el Campeonato de la Zona Norte.



Entre el 9 al 17 de septiembre se llevará a cabo la Serie del Rey (Final LMB) en la que los representantes de la Zona Norte y Sur deberán ganar 4 de 7 enfrentamientos.


               
               


               

               
               

               
               
               
