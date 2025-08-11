Deportes Fútbol Mundial 2026 Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna

Así transcurren los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2025

Diablos, Guerreros y Piratas dominan en el sur, mientras Charros, Acereros y Algodoneros buscan avanzar en el norte

El primer playoff en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) llegaron a su primera pausa tras los dos primeros compromisos. Una docena de organizaciones buscan su lugar en la Serie del Rey en la campaña que celebra el centenario del circuito.

Las tres series en la Zona Sur tienen a los equipos mejor posicionados con ventaja tras los dos primeros choques. Los Diablos Rojos del México vencieron en el primer par de encuentros en la capital del país al conjunto de los Leones de Yucatán; misma situación que aconteció con Guerreros de Oaxaca, quienes dieron cuenta dos veces del Águila de Veracruz.

En la tercera serie de la Zona Sur, los Piratas de Campeche mantienen ventaja de 2-0 sobre Pericos de Puebla. Este martes se reanudarán las series en Mérida, Veracruz y Puebla. El pase a la siguiente ronda se conseguirá al llegar a cuatro triunfos por serie y el mejor perdedor se quedará con la cuarta plaza en la antesala de las Finales de Zona.

En el norte la sorpresa la dieron los Charros de Jalisco quienes sacaron dos importantes triunfos en la casa de los Sultanes de Monterrey y viajarán a casa con mira en finiquitar la serie como locales. Acereros de Monclova tiene misma ventaja de dos juegos tras vencer, en casa, a Tecolotes de Dos Laredos. Toros de Tijuana y Algodoneros de Unión Laguna están empatados a un triunfo en su serie, misma que se mudará a la Comarca Lagunera.

Este martes 12 de agosto se reanudarán las seis series del primer playoff en la LMB. Destacar que en ambas zonas el mejor perdedor de las series se quedará con el cuarto boleto para la siguiente ronda.



               
               


               

               
               

               
               
               
