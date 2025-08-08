Deportes Leagues Cup Chicharito Hernández David Faitelson Canelo Álvarez Leagues Cup 2025

Algodoneros barre la serie ante Saltillo

Aarón Arguijo Gamiochipi El Siglo de Torreón

rian O'Grady detonó un cuadrangular de par de carreras en la misma primera entrada y el pitcheo de los Algodoneros del Unión Laguna volvió a lucir dominante para vencer a los Saraperos de Saltillo con pizarra de 3 carreras a 1, y así los Guindas barrieron la última serie de la temporada regular en el Estadio de la Revolución.

El tijuanense Aldo Montes reapareció y lanzó dos entradas para quedarse con su novena victoria de la temporada, ahora en labor de relevo, solamente permitió un imparable y colgó par de argollas en la pizarra, dentro de una labor combinada con otros cuatro lanzadores del equipo lagunero, que llegó a su victoria 25 como local en la actual temporada. Unión Laguna cerró la temporada con récord de 50 victorias y 42 derrotas, para estacionarse en el quinto lugar del standing de la Zona Norte, mientras que los Saraperos ligaron su octava derrota y finalizaron con 43 ganados y 49 perdidos, fuera de cualquier posibilidad de calificar a playoffs.

VOLTERETA TEMPRANA

El panameño Jaime Barría inició sobre la lomita por los Algodoneros y permitió una carrera de los visitantes durante la misma primera entrada, en la que el cubano JP Martínez sorprendió con un toque para llegar a salvo a la primera base, y enseguida, Bobby Bradley detonó una línea contra la barda del jardín izquierdo, que apenas se quedó en terreno fair y con su velocidad, Martínez llegó desde primera a home para inaugurar la pizarra, aunque Barría ajustó la mira y con el apoyo de su defensiva, no permitió mayor daño.

Pero no le duró mucho el gusto a los Saraperos, pues Laguna logró dar la voltereta a la pizarra durante el cierre de ese mismo primer inning, en el que el abridor Anibal Cervantes consiguió el primer out, pero enseguida dio base por bolas a Nick Torres con solamente cuatro lanzamientos, y acto seguido, Brian O'Grady disparó un bombazo por todo el jardín derecho, su cuarta película de largo metraje en la temporada, se llevó a Nick en las espuelas y de manera súbita le dio la vuelta a la pizarra, con los Guindas ahora al frente por 2 a 1.

Elementos como Jonathan Schoop, Jonathan Villar y Nick Torres solamente tuvieron un turno al bate, O'Grady tomó dos, en la intención de ambos mánagers por darle oportunidad de jugar a la mayor cantidad de elementos posibles, al tratarse del último juego de la temporada regular. Por Saltillo también salieron del juego, temprano, elementos como Bobby Bradley y JP Martínez, para dar cabida a elementos mexicanos que buscaron contribuir a una posible remontada que nunca llegó.


Para el cuarto episodio vino la tercera rayita para los laguneros: Jonathan Villar abrió la tanda con infield hit, Albert Lara se embasó en bola ocupada, Dean Nevarez avanzó a los corredores con sencillo al central y Julián Escobedo hizo anotar a Lara con roletazo al cuadro. Jaime Barría cumplió con una labor de 4 innings, permitió 5 hits, una carrera, recetó par de chocolates y no concedió pasaportes. Dentro de los múltiples movimientos que hizo José Offerman durante el juego, se dio la reaparición de Aldo Montes y tuvo actividad en dos entradas para llevarse su noveno triunfo de la campaña. Enfrentó a 7 bateadores, permitió un imparable y recetó 2 ponches.


Luego lanzaron Taylor Williams, Nick Snyder y Yoan López, quien a pesar de llenar la casa con solamente un out, consiguió su salvamento 19 de la temporada. Aníbal Cervantes fue el pitcher derrotado por los de la capital del estado de Coahuila, en labor de 3 entradas, permitió 3 hits, 2 carreras, concedió 4 bases por bolas y recetó 2 chocolates. El Unión Laguna viajará este mismo viernes a Tijuana, para mañana iniciar la primera serie de playoffs ante los Toros de la fronteriza ciudad.



               
               


               

               
               

               
               
               
