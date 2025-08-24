Alexis Vega rompe el silencio y afirma que su cuñada recibió ataques en el Cruz Azul vs Toluca

El partido entre Cruz Azul y Toluca, correspondiente a la Jornada 6 del torneo del Apertura 2025, no solo dejó como resultado la victoria de los celestes por la mínima en el Olímpico Universitario, sino también incidentes en las tribunas que involucraron a familiares de jugadores.

En redes sociales comenzó a circular un video donde aparece una mujer defendiendo a Alexis Vega de insultos provenientes de un sector de la afición, tras la difusión de estas imágenes, el delantero de Toluca salió a aclarar la situación mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

Alexis Vega aclara la situación; señala que es cuñada, no su esposa

El atacante explicó que la mujer que aparece en la grabación no es su esposa, como varios usuarios señalaron, sino su cuñada.

“Cabe recalcar que no solo fueron agresiones en contra de mi cuñada, si no también a otros familiares de mis compañeros, es una tristeza que por estos hechos nuestras familias ya no se sientan seguras en un estadio”, dijo Vega.

El material muestra el momento en que la cuñada de Vega responde a los seguidores de Cruz Azul con un grito de “ojalá que ganarán lo que Alexis, pendejos” al tiempo que era retirada del sitio, en medio del altercado, algunos asistentes le arrojaron cerveza y vasos.

La reacción habría ocurrido después de que desde las gradas se escuchara el grito de “borracho, borracho” dirigido al jugador escarlata.

Vega señaló que no tolerará difamaciones contra sus familiares

Ante la difusión de comentarios y señalamientos en torno al video, Vega también advirtió que no permitirá difamaciones en su contra ni hacia sus familiares.

"Será la primera y última vez que permito que sigan difamándome a mí y a mi familia. De lo contrario me veré en la necesidad de actuar legalmente contra quien resulte responsable”, afirmó en el mismo mensaje.

El delantero fue titular en el encuentro y permaneció en el campo hasta el minuto 73, cuando fue sustituido, Cruz Azul aseguró el triunfo un gol a cero gracias a un remate de cabeza de Luka Romero al minuto 78.

Aunado a esto, se informó que la semana pasada, la familia de Ángel Zaldívar, jugador de Bravos, fue agredida en el partido de Chivas contra Juárez, asimismo, circularon videos donde se observa al hermano del "ingeniero del gol" golpeando a un aficionado del Rebaño Sagrado, de manera que ambos casos fueron muy cercanos en fechas.