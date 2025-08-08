Alexis Vega presume costoso reloj inspirado en el Toluca

Además de ganar campeonatos con el Toluca y la Selección Mexicana, Alexis Vega también disfruta de coleccionar joyería de alto valor, como lo es el reloj que posee inspirado en los colores de los Diablos Rojos, flamantes campeones del futbol mexicano.

Los últimos meses han sido de ensueño para el talentoso futbolista del cuadro mexiquenses, pues ha ganado la Liga MX, la Copa Oro con México y el Campeón de Campeones, lo que ha ocasionado que se de ciertos lujos para festejar.

En días reciente, se dio a conocer el espectacular reloj que posee Alexis Vega, el cual fue diseñado exclusivamente para él por la marca mexicana Drop Hot MX.

Este reloj es un Cartier Santos personalizado, donde los colores del Toluca y unos cuantos diamantes, le dan un toque extravagante al artículo del futbolista mexicano, esta pieza está valuada en alrededor de siete mil dólares, equivalente a casi 130 mil pesos mexicanos.

El propio futbolista le agradeció a la marca por este tremendo regalo porque además de ser una pieza exclusiva, está hecho a su medida.

Toluca tuvo una increíble participación en la primera fase de la Leagues Cup, que constó de tres juegos, de los cuales ganaron dos y sumaron una victoria más desde los penaltis. El cuadro escarlata llegó a ocho puntos, colocándose como líder del grupo de la Liga MX y asegurando su pase a los cuartos de final.

En la fase de eliminación directa, los Diablos Rojos se estarán midiendo ante el Orlando City, que se clasificó en la cuarta posición de su grupo.