Alertan sobre estafa cibernética relacionada con supuesta paquetería

Víctor Ortiz, Director de la Policía Cibernética de Coahuila, emitió una alerta a la población sobre una estafa cibernética recurrente en la que delincuentes se hacen pasar por empresas de paquetería.

Según el funcionario, los estafadores envían mensajes a los celulares de las víctimas informándoles que un paquete que supuestamente solicitaron no ha llegado a su destino debido a falta de información; en estos mensajes, les piden abrir un enlace para solucionar el problema.

Ortiz advirtió que este tipo de mensajes son completamente falsos y recomendó a la ciudadanía no hacer clic en el enlace, ya que al hacerlo, los delincuentes pueden robar información personal, infectar los dispositivos móviles e incluso obtener acceso a las cuentas bancarias de las víctimas.

El Director de la Policía Cibernética instó a los usuarios a ser cautelosos y a seguir algunos consejos: "No hagan clic en enlaces de mensajes no solicitados, verifiquen directamente con la empresa de paquetería, utilizando su página web o aplicación oficial, y no compartan datos personales a través de mensajes, correos electrónicos o llamadas no verificadas", finalizó.