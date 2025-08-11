Alerta usuario en redes por presunto intento de secuestro en viaje 'raid' en Saltillo

Un usuario de la red social Facebook alertó sobre un presunto intento de secuestro ocurrido durante un viaje informal tipo “raid”, una modalidad de transporte cada vez más común entre viajeros que buscan ahorrar en traslados entre municipios y estados cercanos.

Carlos, el joven afectado, relató su experiencia en una publicación que rápidamente generó reacciones entre los usuarios. De acuerdo con su testimonio, hace algunos días acudió al estacionamiento de Soriana San Isidro, al norte de la ciudad, un punto conocido para abordar este tipo de viajes compartidos.

“Mientras esperaba, se me acercó un hombre de unos 55 años, tez morena, calvo, con lentes de aumento y estatura media. Me ofreció llevarme a Saltillo por un precio accesible. Dijo que solo llevaba a una pasajera más: una joven de unos 18 a 20 años, tez morena y delgada”, narró Carlos. El vehículo era un Jetta Clásico gris, modelo aproximado entre 2012 y 2014.

Aunque al principio todo parecía normal, Carlos señaló que comenzó a notar comportamientos sospechosos: “Parecía que ambos ya se conocían. Sus respuestas no eran convincentes. Luego, un olor muy fuerte, parecido a la acetona, comenzó a llenar el carro. Me mareé casi de inmediato”, relató.

Ante esta situación, el joven escribió que reaccionó de manera instintiva y bajó la ventana para respirar y comenzó a pedir ayuda: “Saqué medio cuerpo por la ventana y empecé a golpear la carrocería para llamar la atención. El conductor se orilló y, cuando el auto bajó la velocidad, me lancé por la ventana. El vehículo huyó y alcancé a ver que tenía placas de Tamaulipas”, detalló.

Por ello, el joven hizo un llamado de alerta a la comunidad: “Por querer hacer todo rápido y por confiado, ignoré muchas banderas rojas. Comparto esto para que tengan cuidado: no se suban a cualquier vehículo. Verifiquen la unidad y los datos del conductor antes de viajar”.

Cabe señalar que el sistema de “raids”, viajes informales entre particulares, ha crecido en popularidad debido a sus bajos costos en comparación con los autobuses de pasajeros; sin embargo, este caso evidencia los riesgos asociados a su uso.

Ante esta situación, las autoridades han reiterado la importancia de tomar precauciones al utilizar este tipo de transporte no regulado. Además del riesgo de delitos, muchas de estas unidades no cuentan con seguros para los pasajeros en caso de accidente.

Aunque algunas personas han convertido los “raids” en negocios organizados con varios vehículos, aún se trata de un servicio informal que carece de supervisión y protocolos de seguridad establecidos.