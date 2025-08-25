Alerta en Coahuila por caso de rabia humana en Zacatecas

Aunque en Coahuila no se han registrado casos de rabia humana, autoridades de salud advirtieron que el riesgo de contagio persiste debido a la cercanía con fauna silvestre y la frecuencia con la que se reportan agresiones de animales a personas, además del caso que se documentó recientemente en el Estado de Zacatecas.

La subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud en el estado, Martha Alicia Romero Reyna, informó que diariamente se reciben entre 20 y 30 reportes de mordeduras en diversas regiones de la entidad, lo que incrementa la posibilidad de exposición al virus si no se siguen las medidas adecuadas.

“El riesgo sigue latente mientras haya contacto con animales silvestres, como lo demuestra el reciente caso confirmado de rabia en un humano en el estado de Zacatecas”, señaló la funcionaria.

Romero Reyna explicó que, aunque no hay brotes activos en zonas urbanas de Coahuila, la Secretaría de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica constante, especialmente en zonas rurales o con presencia de fauna no domesticada.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a vacunar a sus mascotas, reforzar prácticas de tenencia responsable y acudir de inmediato a los servicios de salud en caso de una agresión por parte de un perro o gato.

“Es muy importante que, tras una mordedura, se acuda de inmediato a una unidad médica y que el animal agresor sea observado durante 10 días para descartar cualquier riesgo de rabia”, subrayó.

Finalmente, la funcionaria aseguró que el estado cuenta con vacunas antirrábicas suficientes en todos los centros de salud, además de personal capacitado para atender de forma oportuna cualquier caso sospechoso.