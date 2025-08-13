Gómez Palacio y Lerdo Autismo Lerdo Gómez Palacio

Senasica

Alerta del Senasica: Medicamentos veterinarios irregulares en circulación

La Sader advierte sobre tres fármacos para animales que carecen de registro o presentan lotes falsificados; llama a reportar su venta o efectos adversos

Alerta del Senasica: Medicamentos veterinarios irregulares en circulación

Alerta del Senasica: Medicamentos veterinarios irregulares en circulación

DIANA GONZÁLEZ

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), alerta sobre la circulación irregular de tres medicamentos para uso animal: Catarrol Oral, Hemoplex y Rabi Volt, comercializados para el tratamiento de enfermedades respiratorias, anemia y rabia, respectivamente.

El Senasica informó que el Laboratorio Biofarmex, S.A. de C.V. no reconoció la elaboración del producto Catarrol Oral, el cual carece del expediente técnico-científico que respalde su seguridad, calidad y eficacia.

La segunda alerta señala que el medicamento Hemoplex cuenta con registro en México; sin embargo, el laboratorio no reconoce la fabricación del lote Y2K22093, que se comercializa en el país. Además, las piezas falsificadas se distinguen porque en el envase secundario exhiben números de registro de Costa Rica, Honduras y Guatemala (MX24-99-05-1411, PF-619 y MX326-67-02-1957, respectivamente), pero son incorrectos.

En el caso de Rabi Volt, no cuenta con registro ante la Sader; por lo tanto, cualquier lote o presentación comercializada en México es irregular.

El Senasica hace un llamado a la población para que, si detecta la venta irregular de estos medicamentos, lo reporte al correo [email protected]. Asimismo, si se presenta algún efecto adverso o malestar tras su uso, debe informarse a [email protected].


Como parte de la operación del Sistema de Farmacovigilancia de Productos Veterinarios, el Senasica mantiene disponible el micrositio Alerta Sanitaria, donde se pueden consultar avisos sobre la comercialización de medicamentos e insumos pecuarios falsificados, caducados o robados, con el fin de prevenir riesgos a la salud animal.


La Dirección de Regulación de Establecimientos, Productos y Órganos de Coadyuvancia de la Dirección General de Salud Animal del Senasica atiende de forma permanente las notificaciones sobre la venta de productos ilegales, tanto de titulares de registros o autorizaciones de productos veterinarios como de usuarias y usuarios.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Senasica

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Alerta del Senasica: Medicamentos veterinarios irregulares en circulación


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406177

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx