Alejandro Sanz regresa a Torreón con su gira ¿Y ahora qué?

Paren todo que un español que sigue “pisando fuerte” desde que irrumpió en los escenarios a la fecha regresará a la Comarca Lagunera.

Se trata de Alejandro Sanz, quien volverá a nuestra región tras poco más de dos años de ausencia.

Como se recordará, el intérprete de Pisando fuerte vino el 14 de febrero de 2023 al Coliseo Centenario para celebrar a los amigos, las familias y los enamorados. Ahora, el oriundo de Madrid actuará ante los laguneros el 29 de octubre en el Coliseo Centenario como parte de su gira ¿Y ahora qué?, que comenzará en México el 3 de septiembre.

La venta de boletos comenzará el miércoles próximo a las 11:00 de la mañana en taquillas de Coliseo y Boletea. El evento será presentado por OCESA, y será operado en La Laguna por Showcase Entretenimiento.

Jorge Mata, director de ShowCase, mencionó que se encuentran muy felices de poder traer de vuelta a Sanz a Laguna.

La primera vez que Sanz vino a la Comarca Lagunera fue el 8 de octubre de 2016, al Coliseo Centenario, luego vino al mismo recinto en octubre de 2019 y ahora, igual al Coliseo, ‘aterrizará’ con su música el 29 de octubre.

Antes de que se efectuara su primera vez con los laguneros, Alejandro dio una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que lamentaba no haber venido a la región antes de esa fecha (2016).

“Estoy más que preparado deseando llegar con ustedes, no sé cómo después de 25 años yendo a México no había ido a Torreón, pero bueno, vamos a poner remedio a ese error”, comentó esa vez.

En la misma charla, el español mencionó que tiene algo de sangre mexicana.

“Tengo algo de sangre mexicana, me lo sacaron en un test de ADN que me hicieron hace poco, ahora comprendo que ese gran amor que siento por México no era una casualidad”.