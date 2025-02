Alcalde de Torreón lamenta que UVM haya dejado 'colgados' a estudiantes

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo que es lamentable que la Universidad del Valle de México (UVM) campus Torreón, que oficialmente cerró sus puertas este viernes 31 de enero de 2025, haya dejado “colgados” a más de mil estudiantes.

“Que incluso truncaron el semestre, que no les avisaron, que no dieron cuenta a la autoridad municipal, como si fuesen delincuentes y así lo nombro, que hubiesen hecho una operación en lo oscurito, que yo no la descalifico, sencillamente creo que si estás impartiendo educación y cultura pues lo menos que puedes hacer es hacer las cosas en lo que estás impartiendo, con orden y con educación”, comentó.