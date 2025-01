Biblioteca de UVM termina en recicladora; lote fue vendido a particular

"Ya está vendido el lote”, dicen los encargados de una planta recicladora ubicada en el ejido La Unión, sobre la calle Francisco Villa, a quienes necios escarban entre las montañas de libros que se encuentran a la intemperie, con el deseo de comprar por lo menos alguno. Se trata de los ejemplares que alguna vez formaron parte de la biblioteca de la Universidad del Valle de México (UVM), institución que anunció el cierre de sus instalaciones en Torreón a partir de enero de 2025.

Fue la propia universidad quien vendió los libros a la recicladora. El estado de los miles de ejemplares se hizo viral en redes sociales durante los últimos días. Entre los usuarios hubo indignación por el destino de estas obras académicas y literarias. Algunos de ellos se apresuraron al lugar para rescatar lo más posible, antes de que los textos tuvieran su punto final en las fauces de una trituradora. No obstante, los encargados del local indicaron a este medio que el lote ya había sido vendido a un particular, por lo que invitaron a la gente a ya no asistir.

Unos libros están regados por el suelo, otros sobresalen de grandes bolsas, formando relieves de hojas y pastas. En los lomos es posible observar el sello de la UVM y el código de barras con el que alguna vez fueron registrados, clasificados y catalogados. Asoman las obras completas de Jorge Luis Borges, el Ulises de James Joyce en la editorial Colofón, los Cuentos Naturales de Carlos Fuentes en Alfaguara, una que otra novela de Sergio Ramírez, poemarios, volúmenes académicos de leyes, diseño gráfico, periodismo, comunicación, mecatrónica, medicina, metodología, gastronomía... la lista es inmensa.

FOTOS: Ramón Sotomayor

“Me da cosa pisarlos”. José Arturo Salazar es fotógrafo y se enteró del lote por medio de la red social Facebook. Lleva ya una hora en el lugar y ha podido rescatar algunos libros de fotografía, pero también novelas de Carlos Fuentes y Jorge Ibargüengoitia. Dice que le apena pisar los ejemplares para seguir buscando, pero no hay de otra, es la única manera de encontrar algún tesoro en ese letrado desorden.

“Da pena que libros tan valiosos, de educación, estén a la intemperie y que todos los estemos pisando. Pero como son tantos, hay que escarbarle a ver qué encuentra uno. La verdad es que esto es un tesoro que no debería de perderse la gente. La mayoría son libros de estudio, de ingenierías, de derecho, de educación, de arte, de diseño de modas, hay de todo”.

Otro que continúa hurgando ejemplares es César de la Rosa, un maestro que se resguarda de los rayos solares en la sombra generada por un gran contenedor. También enterado de la situación por medio de redes sociales, durante casi tres horas ha revisado libros y ya ha apilado algunos, formando una pequeña torre a su costado. Le interesaron los ejemplares de matemáticas, física y literatura universal.

FOTOS: Ramón Sotomayor

“Es algo difícil, porque es material que todavía tiene vida para la comunidad estudiantil. Ojalá se pueda sacar provecho a todo esto”.

A unos metros de donde se encuentra el maestro César, un cartel de la UVM parece anunciar con ironía: “Conoce nuestra oferta educativa”. Hoy la biblioteca de esa universidad privada está lejos de sus estantes y del paraíso imaginado por Borges. Ya lo dijo el autor estadounidense Ray Bradbury: “¿Qué tenemos sin bibliotecas? No tenemos pasado ni futuro”.

José Arturo y César son dos de las últimas personas a quienes la recicladora ha accedido a venderles libros a buen precio.

Al preguntarle a los encargados de la planta recicladora quién es el particular que adquirió el lote, estos se reservaron el nombre, pero mencionaron que el comprador sería alguien “relacionado con el gobierno”, por lo que posiblemente los libros tendrían un destino menos hostil o quizá serían empleados para alguna donación escolar. Con esta información, El Siglo contactó a autoridades del Gobierno de Coahuila y del Ayuntamiento de Torreón para consultarles si tendrían datos sobre la posible adquisición del lote, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos niveles gubernamentales.