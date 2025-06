Alcalde de Torreón acusa a legisladores de usar críticas al Simas con fines electorales

El alcalde, Román Alberto Cepeda dijo que quienes lo acusan de supuestos malos manejos de recursos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, solamente buscan acaparar los reflectores y darse a conocer a la ciudadanía en una especie de campaña anticipada para 2027, cuando lo que deberían estar haciendo es trabajando en atender los verdaderos problemas que aquejan a la población.

“Es lamentable que solamente busquen excusas y en sus facultades y responsabilidad como legisladores, deberían de ocuparse de otras cosas, como los apagones de luz que está padeciendo la ciudad, que sí son del orden federal”, consideró el edil, en referencia al senador Luis Fernando Salazar y la diputada federal Cintia Cuevas.

Señaló que eso sí es un problema y no las banalidades que los morenistas están difundiendo para darse a conocer, pues a consecuencia de los apagones que hubo en días pasados, el 33 por ciento de los pozos del Simas Torreón estuvieron apagadas por ese motivo,

Refirió que ha sido profundamente respetuoso, pero es evidente que pretenden engañar a la ciudadanía “cuando sabemos que es el mismo mentiroso y chapulín de 2021, que no ganó en las urnas y ahora quiere trazar una ruta con campañas anticipadas para el 2027”.

Consideró que estos legisladores morenistas no han hecho nada en beneficio de la ciudad, pues además de que no han ejercido sus facultades para gestionar ante instancias federales que se destinen recursos a mejorar las redes de conducción de energía eléctrica y los transformadores , o que se agilicen las obras de Agua Saludable, solamente buscan los reflectores “y eso es lamentable, porque al final del camino Torreón pierde”.

El alcalde dijo que no se va a minimizar ninguna denuncia, pero en este caso no hay buena fe ni sustento alguno de lo que señalan, sino que solamente buscan preparar el terreno para saquear la ciudad a partir de 2027, lo cual no se va a permitir.

Más temprano, en entrevista radiofónica, Román Alberto Cepeda dejó en claro que por “caprichos” no cambiará a los directores, y que su administración y la anterior también a su cargo, se ha ejercido una inversión histórica en materia de agua y drenaje.

Empresa cumplió con mantenimiento

Por su parte, el gerente general del Simas Torreón, Roberto Escalante destacó que la empresa señalada por Luis Fernando Salazar, Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S.A. de C.V., está debidamente constituida y al ser la única que participó en el proceso de licitación para el mantenimiento a los equipos de los pozos, recibió el contrato de estas obras.

Aclaró que solamente se le han pagado los poco más de 16 millones de pesos del contrato , rechazó que hayan sido unos 66 millones como afirma el senador por Morena a través de dichos servicios de mantenimiento.

Escalante González dijo también que la empresa cumplió con el contrato para el mantenimiento preventivo a los 40 pozos, de un total superior a 90 que tiene el Simas Torreón a su cargo, ya que generalmente a éstos se les da ese tipo de atención cada dos años.