Alcalde de San Buenaventura sería nombrado Subsecretario de Educación

El alcalde de San Buenaventura, Hugo Iván Lozano Sánchez, sería nombrado Subsecretario de Educación en el gabinete de Coahuila, según fuentes del ayuntamiento sanbonense.

El anuncio se da en el marco de enroques que realizará del Ejecutivo estatal, tras la salida de funcionarios que ganaron en elecciones para magistrados y asumieron cargos en el Poder Judicial.

La noticia cobra relevancia por tratarse de un alcalde en funciones, actualmente en reelección, que dejará su cargo para integrarse a la administración estatal.

En su perfil de Facebook, Lozano Sánchez publicó una fotografía junto al gobernador, agradeciéndole con el texto: “Grandes proyectos en marcha. Gracias Gobernador, para sumarnos con todo al futuro de nuestro Estado”.

El mensaje fue interpretado como una confirmación indirecta de su incorporación al gabinete, aunque el nombramiento no lo anuncia el gobernador ni ha sido publicado en el Periódico Oficial.

Lozano Sánchez es maestro de profesión y ha ocupado la alcaldía de San Buenaventura en dos periodos, manteniendo una cercanía política con el actual gobernador.

Se informó que solicitará licencia para dejar la presidencia municipal, y que su lugar podría ser ocupado por el primer regidor, Javier Flores Rodríguez, “El Pirata”.

Cambios en gabinete por enroques en coahuila

Los ajustes en el gabinete de Coahuila obedecen a la vacante de varios cargos tras la designación de funcionarios como magistrados, situación que dejó cargos acéfalos.

Circulaba la versión de que el alcalde de San Buenaventura podría buscar una diputación local en las elecciones intermedias de 2026, pero esta posibilidad quedó descartada.

Fuentes del Ayuntamiento aseguran que su salida se debe a la invitación del gobernador para asumir la subsecretaría de Educación.