Coahuila Saltillo Monclova Ramos Arizpe Coahuila AHMSA

Saltillo

Alcalde de Saltillo arranca credencialización para el programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”

Alcalde de Saltillo arranca credencialización para el programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”

Alcalde de Saltillo arranca credencialización para el programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”

ISABEL AMPUDIA

Este lunes en rueda de prensa, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer el inicio del proceso de credencialización del programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”.

Dicho programa, según reveló, contará con una plataforma de Pre-registro que facilitará el intercambio de las tarjetas NET, respetando su saldo; además, las tarjetas Saltibus continuarán funcionando de manera normal y no es necesario hacer el cambio.

Explicó que lo que se busca, es generar la menor cantidad de molestias a la ciudadanía y que pueda tener la nueva tarjeta sin ningún costo.

“Todo es totalmente gratuito, para que puedan acceder a las 2 rutas troncales gratuitas a partir del 1 de octubre, así como a las demás rutas con su costo habitual”, afirmó.



Resaltó que en todo momento se ha trabajado en equipo con los concesionarios para ofrecer un mejor servicio a las y los saltillenses, ya que ellos seguirán operando las rutas alimentadoras.




“Con el programa social universal de transporte Aquí Vamos, buscamos incentivar a las y los saltillenses a volver a tomar el transporte como una opción de movilidad y que sea una experiencia diferente. Esto además de tener un impacto positivo en la economía de las y los saltillenses, ya que el 30 por ciento del ingreso se va al tema del transporte y con esto lo podemos disminuir para que sea usado en otros rubros”, refirió.




Durante el anuncio estuvieron presentes Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal; Alejandra Salazar Mejorado, regidora presidenta de la Comisión de Transporte; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Alberto Salinas de las Fuentes, director del IMPLAN; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.


Por su parte, Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, dio a conocer que para acceder al Pre-registro para la credencialización deberán ingresar a www.saltillo.gob.mx/aquivamos, donde se solicitará la CURP y la plataforma te orientará sobre los pasos a seguir.


Añadió que si cuentan con una tarjeta preferencial de adulto mayor, estudiante o discapacidad aparecerá automáticamente en el sistema, en caso de no ser así solicitará nombre completo, fecha de nacimiento, celular y correo electrónico para acceder a una tarjeta general.


Una vez guardado correctamente el registro, personal del IMMUS se comunicará para informar el día, horario y módulo en el que podrán hacer el intercambio de su tarjeta y así evitar que pierdan tiempo.


Añadió que para aquellos que ya tienen una tarjeta, las de tarifa preferencial son los primeros grupos que se van a atender, incluso visitarán a las personas con discapacidad y a quienes se les dificulte moverse.


Comentó que la segunda etapa del proceso de credencialización, será la habilitación de módulos y brigadas por toda la ciudad para que todas y todos puedan acceder a la tarjeta “Aquí Vamos Gratis”.


Para ello, indicó, participarán las y los funcionarios municipales de todas las áreas para acercar las tarjetas a las colonias, instituciones educativas, paradas del transporte y centros comerciales, entre otros puntos de todos los sectores de la ciudad.


Asimismo, dio a conocer que las 2 rutas troncales gratuitas de norte-sur y oriente-poniente y viceversa, vendrán a beneficiar a más de 180 mil saltillenses.


La ruta troncal norte-sur contempla 42 kilómetros en total y transitará por importantes vialidades como Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza e Isidro López; abarcando una población total de 96 mil 578 personas que viven a 5 minutos caminando hasta la ruta y 177 mil entre 10 y 15 minutos, asimismo, cuenta con 484 escuelas cercanas.




Mientas que la ruta troncal oriente-poniente recorrerá desde Misión Cerritos hasta la colonia Saltillo 2000 pasando por el bulevar Fundadores y Francisco Coss, con un total de 35.84 kilómetros. En este trayecto se cuenta con una población de 88 mil 735 personas a 5 minutos caminando y 163 mil 619 entre 10 y 15 minutos, y 221 escuelas.


Destacó que ambas rutas troncales gratuitas tendrán su primera salida en días hábiles a las 5:00 horas y concluirá con la última salida a las 21:59 horas con intervalos de 10 minutos.


Los sábados la primera salida será a las 6:00 horas y la última a las 21:59 horas, mientras que los domingos arrancará a las 7:00 horas y concluirá a las 20:59 horas; sábados y domingos los intervalos serán de 15 minutos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Alcalde de Saltillo arranca credencialización para el programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407417

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx