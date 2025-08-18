Alcalde de Saltillo arranca credencialización para el programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”

Este lunes en rueda de prensa, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer el inicio del proceso de credencialización del programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”.

Dicho programa, según reveló, contará con una plataforma de Pre-registro que facilitará el intercambio de las tarjetas NET, respetando su saldo; además, las tarjetas Saltibus continuarán funcionando de manera normal y no es necesario hacer el cambio.

Explicó que lo que se busca, es generar la menor cantidad de molestias a la ciudadanía y que pueda tener la nueva tarjeta sin ningún costo.

“Todo es totalmente gratuito, para que puedan acceder a las 2 rutas troncales gratuitas a partir del 1 de octubre, así como a las demás rutas con su costo habitual”, afirmó.

Resaltó que en todo momento se ha trabajado en equipo con los concesionarios para ofrecer un mejor servicio a las y los saltillenses, ya que ellos seguirán operando las rutas alimentadoras.

“Con el programa social universal de transporte Aquí Vamos, buscamos incentivar a las y los saltillenses a volver a tomar el transporte como una opción de movilidad y que sea una experiencia diferente. Esto además de tener un impacto positivo en la economía de las y los saltillenses, ya que el 30 por ciento del ingreso se va al tema del transporte y con esto lo podemos disminuir para que sea usado en otros rubros”, refirió.

Durante el anuncio estuvieron presentes Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal; Alejandra Salazar Mejorado, regidora presidenta de la Comisión de Transporte; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Alberto Salinas de las Fuentes, director del IMPLAN; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.

Por su parte, Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, dio a conocer que para acceder al Pre-registro para la credencialización deberán ingresar a www.saltillo.gob.mx/aquivamos, donde se solicitará la CURP y la plataforma te orientará sobre los pasos a seguir.

Añadió que si cuentan con una tarjeta preferencial de adulto mayor, estudiante o discapacidad aparecerá automáticamente en el sistema, en caso de no ser así solicitará nombre completo, fecha de nacimiento, celular y correo electrónico para acceder a una tarjeta general.

Una vez guardado correctamente el registro, personal del IMMUS se comunicará para informar el día, horario y módulo en el que podrán hacer el intercambio de su tarjeta y así evitar que pierdan tiempo.

Añadió que para aquellos que ya tienen una tarjeta, las de tarifa preferencial son los primeros grupos que se van a atender, incluso visitarán a las personas con discapacidad y a quienes se les dificulte moverse.

Comentó que la segunda etapa del proceso de credencialización, será la habilitación de módulos y brigadas por toda la ciudad para que todas y todos puedan acceder a la tarjeta “Aquí Vamos Gratis”.

Para ello, indicó, participarán las y los funcionarios municipales de todas las áreas para acercar las tarjetas a las colonias, instituciones educativas, paradas del transporte y centros comerciales, entre otros puntos de todos los sectores de la ciudad.

Asimismo, dio a conocer que las 2 rutas troncales gratuitas de norte-sur y oriente-poniente y viceversa, vendrán a beneficiar a más de 180 mil saltillenses.

La ruta troncal norte-sur contempla 42 kilómetros en total y transitará por importantes vialidades como Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza e Isidro López; abarcando una población total de 96 mil 578 personas que viven a 5 minutos caminando hasta la ruta y 177 mil entre 10 y 15 minutos, asimismo, cuenta con 484 escuelas cercanas.

Mientas que la ruta troncal oriente-poniente recorrerá desde Misión Cerritos hasta la colonia Saltillo 2000 pasando por el bulevar Fundadores y Francisco Coss, con un total de 35.84 kilómetros. En este trayecto se cuenta con una población de 88 mil 735 personas a 5 minutos caminando y 163 mil 619 entre 10 y 15 minutos, y 221 escuelas.

Destacó que ambas rutas troncales gratuitas tendrán su primera salida en días hábiles a las 5:00 horas y concluirá con la última salida a las 21:59 horas con intervalos de 10 minutos.

Los sábados la primera salida será a las 6:00 horas y la última a las 21:59 horas, mientras que los domingos arrancará a las 7:00 horas y concluirá a las 20:59 horas; sábados y domingos los intervalos serán de 15 minutos.