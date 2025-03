Alcalde de Saltillo analiza posibilidad de implementar el 'Hoy no circula'

No se descarta la posibilidad de aplicar el programa “Hoy no circula” en Saltillo, sin embargo se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo, señaló el alcalde Javier Diaz González.

En ese sentido, el municipe saltillense reiteró que se tiene que hacer un análisis exhaustivo e interesante, respecto a que si es posible un “Hoy no circula” en la capital del estado, por lo que se tiene que ver la experiencia donde se tiene este programa, los pros y contras.

“En primera instancia lo que a mí me han comentado, no lo tengo bien investigado, es que en algunas ciudades donde se ha implementado el programa “Hoy no circula”, lo que ha ocasionado es que se incremente el parque vehicular en esas ciudades, entonces nada más quisiera tener buenos fundamentos en ese tema”, expuso.

Añadió que hay que estar muy al tanto de lo que vaya trascendiendo en el Congreso del Estado, por su parte, se tendrá que seguir trabando en las siguientes intervenciones en los diferentes cruceros, avenidas y arterias de la comunidad, para poder mejorar la movilidad no solo motorizada, también, integral con el tema de ciclistas y peatones.

Asimismo advirtió que el tema del transporte público es prioritario, donde próximamente se dará a conocer cómo será la estructura de lo que se quiere plantear.