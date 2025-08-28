Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe Piedras Negras seguridad pública

Coahuila

Alcalde de Candela entrega útiles escolares

Alcalde de Candela entrega útiles escolares

Alcalde de Candela entrega útiles escolares

SERGIO RODRÍGUEZ

Con una inversión municipal, el alcalde de Candela, Fernando Juárez Santos, informó la entrega de 350 paquetes escolares a estudiantes de preescolar hasta preparatoria en todo el municipio.

El edil señaló que este apoyo responde a la difícil situación económica de las familias, quienes enfrentan fuertes gastos en el regreso a clases, por lo que se buscó aliviar su carga.

Juárez Santos precisó que la entrega inició en las comunidades de Candela y Valladares, y continuará en el ejido El Huizachal, alcanzando a la totalidad del alumnado.

Recordó que, además del esfuerzo municipal, el Gobierno del Estado aporta útiles, uniformes y calzado para alumnos de preescolar y primaria, fortaleciendo así la cobertura educativa en la región.

El alcalde destacó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han sumado programas sociales como cemento, impermeabilizante, minisplits y materiales de construcción para las familias.


Subrayó que también se apoya al campo mediante la entrega de block, postes y alambre de púas, beneficiando a productores locales, principal motor económico del municipio.


Cambiarán tubería de agua potable en Candela


En materia de infraestructura, Juárez Santos anunció la sustitución total de la tubería principal de agua potable de la calle Guadalupe Victoria, que mide 1.7 kilómetros de longitud.


Explicó que actualmente se cuenta con una red antigua de asbesto de apenas dos pulgadas, la cual será reemplazada por tubería de PVC de cuatro pulgadas.


Este cambio permitirá mejorar la distribución del vital líquido, ya que las constantes fugas obligaban a suspender el servicio en todo el municipio cuando ocurría una ruptura.


El alcalde informó que se instalarán alrededor de 200 tomas domiciliarias nuevas, beneficiando de manera directa a las 1,600 personas que habitan en la cabecera municipal.


Con esta obra, consideró, se garantiza el abasto y se da respuesta a una de las principales demandas ciudadanas, ya que el agua potable es el servicio prioritario.


Finalmente, Juárez Santos puntualizó que aunque las obras de imagen urbana tienen impacto inmediato, la administración decidió privilegiar proyectos de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de los candelenses.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Alcalde de Candela entrega útiles escolares


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409977

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx