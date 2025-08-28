Alcalde de Candela entrega útiles escolares

Con una inversión municipal, el alcalde de Candela, Fernando Juárez Santos, informó la entrega de 350 paquetes escolares a estudiantes de preescolar hasta preparatoria en todo el municipio.

El edil señaló que este apoyo responde a la difícil situación económica de las familias, quienes enfrentan fuertes gastos en el regreso a clases, por lo que se buscó aliviar su carga.

Juárez Santos precisó que la entrega inició en las comunidades de Candela y Valladares, y continuará en el ejido El Huizachal, alcanzando a la totalidad del alumnado.

Recordó que, además del esfuerzo municipal, el Gobierno del Estado aporta útiles, uniformes y calzado para alumnos de preescolar y primaria, fortaleciendo así la cobertura educativa en la región.

El alcalde destacó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han sumado programas sociales como cemento, impermeabilizante, minisplits y materiales de construcción para las familias.

Subrayó que también se apoya al campo mediante la entrega de block, postes y alambre de púas, beneficiando a productores locales, principal motor económico del municipio.

Cambiarán tubería de agua potable en Candela

En materia de infraestructura, Juárez Santos anunció la sustitución total de la tubería principal de agua potable de la calle Guadalupe Victoria, que mide 1.7 kilómetros de longitud.

Explicó que actualmente se cuenta con una red antigua de asbesto de apenas dos pulgadas, la cual será reemplazada por tubería de PVC de cuatro pulgadas.

Este cambio permitirá mejorar la distribución del vital líquido, ya que las constantes fugas obligaban a suspender el servicio en todo el municipio cuando ocurría una ruptura.

El alcalde informó que se instalarán alrededor de 200 tomas domiciliarias nuevas, beneficiando de manera directa a las 1,600 personas que habitan en la cabecera municipal.

Con esta obra, consideró, se garantiza el abasto y se da respuesta a una de las principales demandas ciudadanas, ya que el agua potable es el servicio prioritario.

Finalmente, Juárez Santos puntualizó que aunque las obras de imagen urbana tienen impacto inmediato, la administración decidió privilegiar proyectos de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de los candelenses.