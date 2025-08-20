Al Larguero

Al descifrar el camino medio, ni nos ausentamos del mundo ni nos perdemos en él, porque un extremo sería unirse al grupo santista que condena todo, que ha perdido la templanza y la moderación, que reprueba el trabajo arbitral y concede méritos a su equipo, que si bien hizo un gran esfuerzo, sigue teniendo fallas vitales que son aprovechadas por jugadores de mayor calibre. El otro extremo sería ver la lenta y tardía reacción de Edson en el gol de Charlie Rodríguez y por igual cuando Rivero anticipa en el descuido de Amione. Pero todo el desgaste verdiblanco se estrella en la irresponsabilidad de Sordo, que reitera su afán de recibir roja por imprudencia. Esas son las acciones que marcan la diferencia, las que producen zozobra al gentío que los sigue. Así vemos que con el tiempo uno ama a sus fantasmas cuya presencia pegajosa no se desvanece.

Pero ahora es tiempo de beisbol, donde no hay jugadores de peinados raros y tatuajes de presidiario y donde vemos en el viejo estadio gente que va por la novedad, no por afición. Y los verdaderos fans festejan con los antiguos, esos que cuando hablan de los Charros de Jalisco lo hacen con respeto, por la trayectoria de su patrón Benjamín Gil (52) y su plantel tremendo. Pero UL está en racha y su tiempo actual se vuelve un paisaje exitoso totalmente libre de tiranías.

Ser veterano concede la ventaja de poseer un archivo de vivencias y recuerdos, que si se escriben con orden y certeza logran crear mitos. Porque nadie puede olvidar (si ama y sigue con pasión el beisbol) a los fabulosos Charros de 1971 de Cananea Reyes (1937- 1991) en la final con Saltillo de Tomás Herrera (1931-2016). Fue una serie fabulosa, que comenzaba mal para Benjamín pues su directiva, encabezada por el Dr. Alvaro Lebrija suspendió a tres lanzadores estelares: Enrique Romo, Cecilio Acosta y Guillermo Raygoza, a unos días de comenzar la competencia final, por una grave indisciplina.

Saraperos ganó los tres primeros en línea. El sábado 14 de agosto, llovió en gran forma en y se acordó jugar doble el domingo por si hacía falta el segundo. Saltillo tenía todo preparado para celebrar. Al otro día con su estelar el cubano Andrés Ayón llegaron a la octava empatados pero flaqueó el relevo del nicaraguense René Paredes y Cananea zafó uno: 6-3.

A la noche dominical vimos lo que no parecía real. Charros volvía rotundo para triunfar 4-2 con Maximino León doblando a Felipe Leal, apoyado en relevazo de Pablo Torrealba. La diferencia la hicieron el viejo cátcher Jaime Corella con doblete y sencillo del encendido Max León. Se daba el regreso a Guadalajara y en el estadio Tecnológico la gente peleaba por un boleto, muchos se quedaron para sintonizar en la radio a Nacho González (F) locutor de calidad y voz espléndida.

Martes 17. Otro asalto. Corella maneja bien a Manuel Lugo, relevista habilitado para abrir y con jit de Clemente Rosas se decide el juego 3-2 cayendo el veterano Ramón Arano. Y el miércoles la gloria y lo increíble, la vuelta total. Andrés Ayón contra Pablo Torrealba. Bill Parlier bateó un jonrón después de ocho foules. Luego Pancho Campos dio otro igual:3-0. Jungla Salinas descontó con cuadrangular y en la novena con dos outs, casa llena del Sarape y el peligroso Gabriel Lugo al bat. Cananea trajo al héroe Max León que lo dominó con elevado a segunda. Charros campeón.

Hoy nuestra gente está atravesada por fantasmas y rondan los viejos protagónicos en el aire. Hoy mismo vivimos un espacio habitado por la tensión, esa que articula el relato desde la primera imagen. Si no alcanzan los boletos uno espera que los medios nos envíen una señal con la información adecuada, profesional, sin gritos destemplados, con la calidad que se amerita.