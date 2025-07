Al Larguero

Mirando las ruinas del pasado se puede entender los riesgos de hoy, porque vivimos como acechados por una pantera, sobre todo por las tardes, cuando ya la pila natural que nos da vida está concluyendo y necesita recarga, como el teléfono móvil. Es en ese tiempo cuando vienen las reacciones más deplorables y a veces contra los seres queridos, porque no hemos aprendido a conocer lo que nos funciona y lo que no y permitimos que el Cortisol nos ahogue.

Esto es algo que le pasa mucho a los seguidores santistas, ya lo vimos el viernes pasado e incluso perduró hasta el medio sábado, con la gente irritable e impaciente por culpa del maldito Cortisol, definido como la "hormona del estrés" que afecta a todos los órganos y tejidos del cuerpo adquiriendo el hombre una difícil etapa con la visible pérdida de la templanza y moderación.

Y a fuerza de ser realistas, ese grupo de amigos tiene razón en inquietarse, porque comenzaron la campaña con una buena dosis de ilusiones que como viejas y movidas canciones de Juan Gabriel les alegraban su tiempo. Ahora mismo la situación ha cambiado, porque la gente tiene experiencia y conoce el juego, así que entra en la etapa del vacío y el hastío, mirando que su equipo tiene jugadores con buena actitud para luchar pero carecen de aptitud y no pueden competir. Todo mundo sabe de sobra que el esfuerzo físico no es suficiente. Correr, cualquiera corre. ¿Y jugar?.

Cuando llegan al medio campo ya no aparecen las ideas, no existe el hombre líder que geste futbol y salvo Barticcioto, que es como un lobo que lucha solitario, al resto no le da para acompañarlo. El técnico confía en su paisano Villalba pero éste no termina por dar el grado. Jordan cuida más de su figura y se olvida de arriesgar, de tomar una actitud de mayor armonía natural. A Paco Rodríguez se le pasa el tiempo y modifica, mueve e intenta cuando ya está el final encima.

Encima de la crisis se viene la primera etapa de la Leagues Cup y habrá gira por USA. Primero Colorado, luego Seattle Sounders y finalmente LA Galaxy. Si como dicen Mr. Irarragorri padre está radicado en ese país, mientras se resuelve su situación legal en México, pues allá los visitará para darles el ánimo requerido, viviendo Santos una etapa de una realidad que es demasiado visible.La tv también ha puesto su cuota de manipulación para su auditorio y para muchos que se la creen. En la narración del viernes, un locutor se manejaba con una gran intensidad y tenía un tono emotivo que el juego no emanaba. Eso hace que muchos se preguntan ¿cuál partido vimos?.Esto comprueba que cada cual tiene su visión del mundo y que el futbol es época, mirada y relato.

Lo que se debe hacer ahora es prepararse o de plano desligarse del morral con sus pasiones, porque el sicólogo les va a recomendar que para domar al Cortisol es necesario tomar instantes de recuperación, te dirá que lo más inteligente es situarte en el centro, confiando en la vida y en tu papel en ella pero si tienes abuela, seguro te dirá que tomes un té de Valeriana que opaca a esa pantera que nos persigue, dará relax y un sueño tranquilo. Si te arrullas con música suave, mejor.