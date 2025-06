Al Larguero

Todo el ruido que acompaña a los torneos de verano, junto con el enorme trasfondo comercial, no es secundado por lo que sucede y vemos en la cancha, sobre todo por el equipo mexicano, que modifica uniformes clásicos y se envuelve en otros colores, como si los patrocinadores tuviesen la facultad para imponer tan importantes cambios, por diseño y tal vez por supuesta modernidad.

Si quieres cambiar tus maneras, modos y hábitos según los filósofos modernos, queda enfermo e internado tres semanas en un hospital. Saldrás siendo un hombre distinto. ¿Sería buena la fórmula para Javier Aguirre? Esto porque se blinda partido a partido. Después del sufrimiento contra Dominicana, criticado por el maestro Lavolpe, dijo: “a mi me contrataron para ganar”. Eso significa que no importan las formas, sino los fines. ¿Y el público, toda esa gente que los ve? Javier deja formales dudas de sus capacidades porque sus equipos no dan una demostración de poseer variantes en su juego. Son una forma y ya, aunque lo peor es su visión del mundo.

“No soy vocero de los migrantes” dijo a los reporteros cuando en Los Ángeles el ICI comenzaba las redadas malditas contra los hermanos latinos y se esperaba de él un mensaje solidario para tantos muchachos mexicanos que luchan por una mejor vida en USA.

Se puso a nadar entre tiburones.

Los videos hoy, denudan a los técnicos modernos en su etapa de jugadores. Aguirre grita a sus elementos en cada mano a mano: “sin foul, sin foul”. El que tenga videos y memoria recordará qué volante de Chivas fracturó de un codazo al delantero de Tigres, Almirón, como igual quién lesionó y prácticamente retiró del futbol a “Calaca” González del Atlante en violenta entrada por detrás. Quizá, en vez de pedirles no hacer faltas, Javier debiera decir “no hagan lo que yo”.

Otro que parece olvidar, quizá por el tiempo transcurrido, es Miguel Herrera, que ahora se queja porque el arbitraje saca tarjetas a sus belicosos jugadores ticos. ¿No se recuerda a sí mismo como lateral derecho de la selección, que jugando contra Honduras “levantó” a Dolmo Flores, siendo expulsado? En ese dasagüe de la historia, Don Miguel se olvida de todos sus episodios de conflicto con el Atlante, fiel a su carácter explosivo de los barrios bravos de la CDMX. Da la impresión de que a veces los protagonistas piensan que somos tontos y carecemos de memoria Por eso, uno cambia al beisbol y se une al grupo que aplaudió al querido ídolo Antonio Pollorena, que nos llegó de los Charros para emocionarnos. Eran los setentas y UL jugaba primero en el viejo estadio Laguna de Gómez, luego en el Mecano de bellas anécdotas. El primer año ganó 17, luego cuatro campañas de veinte triunfos o más; en 1974, 25. Fue nuestro show, un estrella de verdad. Cuando estaba de mal humor, se ponía la gorra al revés.

Su homenaje fue para explorar recuerdos de juventud. Recordó un detalle cuando vino como coach de pitcheo de Diablos Rojos y un muchacho local, de esos que solo rondan el futbol trató de entrevistarlo y como arranque dijo: “estamos con el gran pitcher ZURDO, Antonio Pollorena” y provocó la risa de todos, Jamás lo vio, ni estudió el caso, nada. En total con Laguna ganó 131 juegos y en la carrera de Liga Mexicana, 233. Lanzador valiente, de gran control. Un idolazo.

Hoy en día, el futbol nos obliga a ejercitar la paciencia, sobre todo Santos Laguna y de repente uno recuerda que siempre la fantasía queda mal parada al enfrentar la realidad. Esto es como dejar pasar el primer whiskey, porque el segundo nos encanta y el tercero, nos enamora.